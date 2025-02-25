哇！美DoorDash紐約外送員 將分到5.5億元小費

美國外送平台DoorDash，曾將紐約外送員的小費算在基本薪資內，如今拿出1675萬美元和解。（路透）





曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國外送平台DoorDash，曾將紐約訂單的小費算在外送員基本薪資之內，而不是像真正的小費那樣額外計算，如今該公司決定花1675萬美元（約新台幣5.5億元）和解，所有在「不公平」時段內送過單的外送員都能分到。

據《美聯社》報導，DoorDash於2017年5月至2019年9月，向紐約外送員提供「每單保證基本薪資」，但這部分的錢是拿顧客的小費來補貼，失去了小費的原意。

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此外，DoorDash也沒有向顧客說明小費將被用來當作基本薪資．紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）24日表示，DoorDash願意拿出1675萬美元和解。

DoorDash指出，這套付費模式已不再使用，之後將安排管理人員一一聯繫符合領錢資格的外送員，公司方面很高興這件事情能夠到解決，未來仍會持續幫助數百萬名靈活就業者實現財務目標。

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