晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

哇！美DoorDash紐約外送員 將分到5.5億元小費

2025/02/25 14:52

哇！美DoorDash紐約外送員 將分到5.5億元小費美國外送平台DoorDash，曾將紐約外送員的小費算在基本薪資內，如今拿出1675萬美元和解。（路透）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國外送平台DoorDash，曾將紐約訂單的小費算在外送員基本薪資之內，而不是像真正的小費那樣額外計算，如今該公司決定花1675萬美元（約新台幣5.5億元）和解，所有在「不公平」時段內送過單的外送員都能分到。

據《美聯社》報導，DoorDash於2017年5月至2019年9月，向紐約外送員提供「每單保證基本薪資」，但這部分的錢是拿顧客的小費來補貼，失去了小費的原意。

此外，DoorDash也沒有向顧客說明小費將被用來當作基本薪資．紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）24日表示，DoorDash願意拿出1675萬美元和解。

DoorDash指出，這套付費模式已不再使用，之後將安排管理人員一一聯繫符合領錢資格的外送員，公司方面很高興這件事情能夠到解決，未來仍會持續幫助數百萬名靈活就業者實現財務目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財