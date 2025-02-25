馬克宏訪美：不能同時對中國和歐洲貿易戰 美應先對中國加稅

法國總統馬克宏強調，美國不能同時對中國和歐洲發動貿易戰」，認為首要應該是向中國加徵關稅。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）24日赴美與美國總統川普會面，隨後接受《福斯新聞》採訪，他強調「你們不能同時對中國和歐洲發動貿易戰」，認為首要應該是向中國加徵關稅。

馬克宏在白宮橢圓形辦公室與美國總統川普面會，雙方談話約兩個多小時，會後馬克宏接受《福斯新聞》專訪，馬克宏透露與川普會談時氣氛，「有時我們意見一致，有時我們意見相左，但我們總是進行坦誠的討論。我總是很尊重他，但我們的討論也很激烈。我希望我說服了他。」

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馬克宏指出，他希望在貿易和關稅問題上說服川普，不再對歐洲加徵新一輪關稅，因為「我們的經濟完全交織在一起」。

馬克宏強調：「你們的首要任務是什麼？據我所知，是向中國加徵關稅。正如川普總統所說，他們對我們（的做法）不公平。」他向《福斯新聞》直言：「算了吧，你們不能同時對中國和歐洲發動貿易戰。」

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