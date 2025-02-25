小米新機、新車本週四發布 雷軍：15年來最高端2款產品

小米集團創辦人雷軍透露，公司旗艦手機小米15 Ultra及小米SU7 Ultra將於2月27日晚間7點發布。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕小米集團創辦人雷軍宣布，公司旗艦手機小米15 Ultra及旗艦電動車款小米SU7 Ultra將於本週四（27日）發布。

綜合媒體報導，雷軍週一（24日）在社交平台微博發文宣部，將於本週四晚上7點舉行「雙Ultra（即15 Ultra、SU7 Ultra）」發布會，並宣稱SU7 Ultra和15 Ultra是小米創業15年以來最高端的2款產品。

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雷軍稱，這是小米最近5年高階探索的答案卷之作，也是小米向超高階進發的開始。

雷軍發文一出，引發網友熱議。有網友表示，「好耶好耶，超級期待，坐等發布會啦」、「兩個15一起出，很有意義啊」、「預訂了」、「雙Ultra這也太頂了」等，但也有網友呼籲雷軍要重視手機的系統，抱怨「發布新的就不管舊的，我的小米13ultra相機都卡爆了，切換也不流暢，錄影畫面還經常卡住不動，系統是辣雞」、「手機的系統能不能重視一下呀，雷總？現在新升級的系統，以前動態圖片截取單張的好功能沒有了，每次打開全部相簿都要緩衝一會，服了」、「軍啊，澎湃系統真的得好好管一下了啊，沒有好的系統，再好的手機都是板磚，MIUI12之後再無盛世！」等。

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