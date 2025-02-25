晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

小米新機、新車本週四發布 雷軍：15年來最高端2款產品

2025/02/25 13:18

小米集團創辦人雷軍透露，公司旗艦手機小米15 Ultra及小米SU7 Ultra將於2月27日晚間7點發布。（法新社）小米集團創辦人雷軍透露，公司旗艦手機小米15 Ultra及小米SU7 Ultra將於2月27日晚間7點發布。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕小米集團創辦人雷軍宣布，公司旗艦手機小米15 Ultra及旗艦電動車款小米SU7 Ultra將於本週四（27日）發布。

綜合媒體報導，雷軍週一（24日）在社交平台微博發文宣部，將於本週四晚上7點舉行「雙Ultra（即15 Ultra、SU7 Ultra）」發布會，並宣稱SU7 Ultra和15 Ultra是小米創業15年以來最高端的2款產品。

雷軍稱，這是小米最近5年高階探索的答案卷之作，也是小米向超高階進發的開始。

雷軍發文一出，引發網友熱議。有網友表示，「好耶好耶，超級期待，坐等發布會啦」、「兩個15一起出，很有意義啊」、「預訂了」、「雙Ultra這也太頂了」等，但也有網友呼籲雷軍要重視手機的系統，抱怨「發布新的就不管舊的，我的小米13ultra相機都卡爆了，切換也不流暢，錄影畫面還經常卡住不動，系統是辣雞」、「手機的系統能不能重視一下呀，雷總？現在新升級的系統，以前動態圖片截取單張的好功能沒有了，每次打開全部相簿都要緩衝一會，服了」、「軍啊，澎湃系統真的得好好管一下了啊，沒有好的系統，再好的手機都是板磚，MIUI12之後再無盛世！」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財