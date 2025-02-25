113年男女薪資差距再擴大 勞動部：女性需較男性多做58天才同酬

113年男女薪資差距再擴大，勞動部宣布114年「同酬日」為2月27日，較113年的同酬日2月25日多了2日（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（25）日公布113我國女性平均時薪為327元，是男性389元的84.2%，差距達15.8%，換算女性需比男性多工作58天，才能達到與男性相同的全年薪資，性別薪資差距較前1年再擴大。

勞動部每年都會依據行政院主計總處的「受僱員工薪資調查」，以前一年性別平均時薪差距，計算當年自1月1日起，女性需增加的工作日數，進而推算男女「同酬日」。

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原先勞動部公告的113年「同酬日」為2月23日，但配合主計總處的112年統計數字修正，因此將113年同酬日修正為2月25日。

勞動部指出，依據薪資調查 113 年初步統計結果，我國女性平均時薪327元，為男性 389 元的84.2%，性別薪資差距 15.8%。換言之，女性需較男性多工作58天（365 日曆天×15.8%≒58 天），才能達到與男性相同的全年薪資，以114年1月1日起算58天，得之114年「同酬日」為2月27日，較113年增加2日。

統計113年我國性別薪資差距15.8%，較100年的17.9%，下降2.1個百分點，女性需增加工作的天數，雖由100年的66天減為58天，但13年來僅減少了8日。勞動部強調，我國性別薪資差距仍低於日本29.7%、南韓29%及美國。

勞動部分析113年性別薪資差距的原因，包括因電子零組件製造業等少數主要產業，性別薪資差距較大，此外，餐飲業與醫療保健業等部分主要業別，不同性別從事不同職類的薪資成長狀況不同。

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