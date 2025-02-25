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發布英國企業調查 英駐台代表包瓊郁：有信心雙邊經貿繼續繁榮

2025/02/25 13:17

英國在台辦事處代表包瓊郁表示，英國與台灣致力為企業打造能回應不確定性的貿易環境，她有信心，台英雙邊經貿關係將繼續繁榮。（英國在台辦事處提供）英國在台辦事處代表包瓊郁表示，英國與台灣致力為企業打造能回應不確定性的貿易環境，她有信心，台英雙邊經貿關係將繼續繁榮。（英國在台辦事處提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）與來台訪問的英國駐亞太區貿易大使肯特（Martin Kent）昨（24）日公布最新年度「英國企業調查（British Business Survey）」結果。包瓊郁表示，英國與台灣致力為企業打造能回應不確定性的貿易環境，她有信心，台英雙邊經貿關係將繼續繁榮。

英國在台辦事處指出，包瓊郁與肯特昨日傍晚出席台北市英僑商務協會（British Chamber of Commerce in Taipei）主辦的活動，共同公布最新年度「英國企業調查」結果。行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣、經濟部國際貿易署主任秘書戴婉蓉、經濟部投資促進司司長張銘斌等也蒞臨現場。

最新英國企業調查結果顯示，受訪者對台灣經濟的持續保持樂觀堅定看法，與過去幾年一致；對於多數英國企業來說，台灣仍是穩定且持續成長的市場，在相對正向的環境下，64%受訪者預期業務營收在今年將有所成長。受訪者也指出，包含半導體在內的資通訊（ICT）產業，與醫療保健、金融服務與再生能源產業是產業新商機。

英國在台辦事處指出，受訪者期望，英國與台灣已簽署的提升貿易夥伴關係（ETP）協議，可促進雙邊商務往來，並能減少「繁文縟節」的官僚作業，讓企業營運可以受惠；英國企業也表達對下一屆台英貿易對話會議的期望，與其對英國最新公告的產業策略（Industrial Strategy）和貿易計畫的期待大抵一致。

調查指出，受訪者面臨的不確定性大多來自國際外部，地緣政治因素正影響企業營運，由於兩岸關係緊張，業者擔心無法吸引並留住外國人才，有超過三分之一的受訪者表示，美國總統川普（Donald Trump）重返白宮，對其業務營運產生一些影響。

調查指出，受訪者對台灣政策期望的優先排序為，能源供應與安全是最高優先要務，其次是穩定兩岸關係，以及持續推動台灣國際貿易網絡多元化；受訪者也期盼台灣加強吸引外來投資、國際企業和外國人才。

包瓊郁表示，她瞭解國際外部因素可能為企業營運帶來不確定性，但也強調，英國與台灣正致力為企業打造一個能回應不確定性的貿易環境，從台英提升貿易夥伴關係協議、台英雙邊經貿對話，以及在科學、能源和數位領域的許多台英合作可見一斑。

包瓊郁說，她有信心，台英雙邊經貿關係將繼續繁榮，激勵英國企業持續投入台灣市場。

英國在台辦事處指出，「2024-25年度英國企業調查」共收到38家英國企業回應，產業涵蓋廣泛，包括顧問諮詢服務（24％）、先進工程（21％）、航太（18％）、能源（18％）、金融和專業服務（18％）、以及半導體（18％）產業等，其中多數英國企業已在台設立據點。

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