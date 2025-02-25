彭博：川普政府向盟友施壓 擬進一步收緊對中晶片管制

知情人士表示，川普政府正在針對美國半導體制定更嚴厲的限制措施，並向主要盟友施壓，要求擴大對中國晶片產業的限制。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，川普政府正在針對美國半導體制定更嚴厲的限制措施，並向主要盟友施壓，要求擴大對中國晶片產業的限制，顯示出川普計劃擴大拜登執政時期所啟動限制北京科技實力措施。

《彭博》報導，知情人士透露，川普政府官員最近與日本、荷蘭同行進行了會談，討論限制東京威力科創（Tokyo Electron）、艾司摩爾（ASML）工程師在中國維修半導體設備的問題。此舉是拜登執政時期就力推的任務，讓主要盟友對中國採取科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）、應用材料（Applied Material）等美國晶片設備公司同樣的限制。

請繼續往下閱讀...

知情人士提到，這次會談是華府先前討論對特定中企實施制裁會議的一部分。川普的一些官員還打算進一步限制輝達（NVIDIA）無需許可即可向中國出口的晶片數量和類型。

華府的目標是阻止進一步發展可能強化AI和軍事能力的國內半導體產業，美國政府交接後川普似乎正接續拜登的計劃。在某些領域，這代表美國將與盟友達成上屆政府未敲定的協議，在其他方面，則代表著接納拜登團隊鷹派成員的優先事項。

針對報導，白宮代表沒有立即回應；荷蘭外貿部和日本經濟產業省則拒絕回應。

由於川普將對主要聯邦機構的人事案做出決定，談判可能仍需要數個月的時間才能產生新的法規。而盟友是否會更容易接受華府新的團隊也有待觀察。

2名拜登政府的官員表示，上屆政府已與海牙達成一項關於限制在中國設備維修的協議，但川普贏得大選後，荷蘭方面提出了異議。如果沒有定期維修和保養，艾司摩爾和其他公司的晶片製造設備很快就會失去滿足生產半導體的嚴格要求。

其中1名官員透露，拜登團隊也將其他幾個優先事項交接給川普的國家安全委員會官員，新團隊也接受了。一項關鍵措施是阻止中國記憶體晶片製造商長鑫存儲購買美方的技術，拜登政府官員過去曾認真考慮過這項措施但最終由於日本的反對而告吹。

川普團隊的一些官員也希望加強對中芯國際的限制，這家晶片製造商是華為的主要合作夥伴。拜登實際上阻止了對中芯部分工廠的出口，但其他設施則進行逐案審查，官員們擔心這可能會讓中芯購買的工具最終仍流入受限的工廠。

《彭博》先前就曾報導稱，新政府也考慮限制輝達專門為中國設計的晶片銷售，知情人士表示，拜登政府的一些官員希望在離任前實施這些更嚴格的措施，但時任商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）拒絕推行這些措施。

另外還有限制AI擴張的規範，這是拜登任期最後一週所實施，這項措施全球分為3個層級，並為每個國家可輸入的AI運算能力設定了上限，同時為企業建立驗證專案安全性和取得更高運算限制的機制。這項規範將影響從東南亞到中東各地的資料中心發展，並受到包括輝達在內的公司嚴厲譴責，輝達執行長黃仁勳則持樂觀看法，認為川普政府將選擇放鬆監管。

知情人士透露，白宮目前正尋求簡化、加強這一框架，但具體內容仍未確定。政府某些人的想法是降低未經許可就可以出口的運算能力，根據目前的限制，晶片製造商需在向大多數國家出口總數達1700個GPU（圖型處理器）產品前通知政府。知情人士表示，一些政府官員希望將門檻下調，這將擴大許可要求的範圍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法