新執行長大刀闊斧！星巴克「這些飲品」將從菜單消失

星巴克（Starbucks）近日宣布一系列重大變革計劃，包括裁減1,100個公司職位、精簡菜單以及調整營運策略，意在重塑品牌形象並改善業績表現。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕星巴克（Starbucks）近日宣布一系列重大變革計劃，包括裁減1100個公司職位、菜單刪減13種飲品以及調整營運策略，意在重塑品牌形象並改善業績表現。

這次裁員主要針對企業層面職位，不影響門市員工或倉儲、製造、配送和烘焙部門的人員。公司同時表示將取消數百個尚未填補的職位空缺。受影響員工將繼續領取薪水和福利至5月2日，之後將根據任期獲得遣散費，公司還承諾提供職業轉型支持及其他形式的援助。

請繼續往下閱讀...

在產品策略方面，星巴克計劃從菜單中刪減13種飲品，目標是減少30%的菜單項目。這些將被移除的產品包括部分星冰樂、皇家英式早餐拿鐵和白熱巧克力。公司表示，這些飲品不常被購買，製作過程複雜，或與菜單上的其他飲品相似。此舉旨在簡化操作流程，並更專注於最受歡迎和盈利的產品。

這一連串變革與新任星巴克執行長尼可（Brian Niccol）的戰略方向一致。尼可於2024年8月上任後迅速採取行動，致力於提高門市效率，並將星巴克重新定位為「社區咖啡館」，強調舒適的座位和優質顧客體驗。他認為公司過度依賴手機訂單，導致偏離了品牌核心價值。

星巴克還推出多項調整措施，包括重新引入自助調味吧、限制非顧客進入店面、恢復咖啡師在杯子上塗鴉的傳統，以及要求副總裁及以上職位的員工每週至少三天在西雅圖或多倫多辦公室工作。

這些變革背後有多重原因：星巴克銷售額已連續四個季度下滑；部分顧客因飲品價格過高和等待時間過長而流失；數百家門市的員工投票組建工會，抗議薪資、福利和工作條件；超過30%的訂單來自手機App，在高峰時段給員工帶來壓力。

在產品發展方面，星巴克將強調告爾多咖啡等優質飲品，並重新推出受歡迎的季節性產品，如薰衣草系列。消息公布後，星巴克在納斯達克上市的股票略有上漲。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法