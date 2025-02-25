批美國政府效率低！小摩CEO：馬斯克DOGE勢在必行

摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在馬斯克領導的政府效率部（DOGE）近期所採取的相關措施，引發市場熱議之際，摩根大通執行長戴蒙則出面支援馬斯克，他表示，美國政府低效率，能力不足，有大量工作需要去做，他認為，川普政府控制開支，並審查聯邦機構的舉措「勢在必行」。

外媒報導，在川普政府大刀闊斧解僱數以千計的美國聯邦政府僱員、以及致力於解散消費者金融保護局等多個聯邦機構之際，戴蒙接受CNBC訪問時，雖然對DOGE所採取的相關措施，未作出明確的「支持」或「反對」表態，但發表了大體支持這一做法的評論。

請繼續往下閱讀...

戴蒙指出，美國政府低效率，能力不足，有大量工作需要去做。問題不僅是浪費和欺詐，還有它的後果。

川普政府控制開支並審查聯邦機構的舉措「勢在必行」。

他指出，為什麼我們要把錢花在這些事情上？我們真的得到了應有的回報嗎？應該做出哪些改變？這不僅是關於財政赤字，而是要建立適當的政策、程序，以及符合公眾期望的政府。

戴蒙還補充說，如果DOGE在削減成本的過程中越權，或從事非法活動，法院將加以制止。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法