不滿當局審查Run:ai收購案 輝達告歐盟監管機構

輝達控歐盟反壟斷監管機構，在收購案未達需要通報的門檻下，仍啟動審查。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片製造商輝達（NVIDIA）起訴歐盟反壟斷監管機構，指控監管機構去年接受義大利的請求，審查輝達對人工智慧新創Run:ai的收購案，認為監管機構藐視先前的法庭裁決，在收購案未達需要通報的門檻下，仍對交易啟動審查。

《路透》報導，雖然歐盟的審查並沒有對Run:ai交易產生任何影響，收購案最終在去年12月獲得歐盟競爭監管機構的批准，有利於輝達的裁決可能會進一步限制監管機構在合併案的權力。

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近年來，歐盟執委會偶爾會利用一項鮮少使用的條款，來審查低於歐盟併購收入門檻的小型交易，此舉引起了企業的擔憂。歐盟執委會表示，對於大公司收購新創，隨後將其關閉的「殺手級收購」感到擔憂；企業則認為這類行動是「監管過度」。

歐洲最高法院在去年9月一項具由里程碑意義的裁決中表示，執委會不能鼓勵或接受國家執法機構所提出未達歐盟審查門檻的交易。根據歐盟普通法院（General Court）網站上的文件，輝達在提起訴訟時引用了這一裁決。

輝達表示，這一決定非法的接受了義大利競爭暨市場管理局（AGCM）的請求，針對未達門檻的交易啟動審查，並稱，監管機構決定接受義大利的請求違反了機構平衡、法律確定性、比例性和平等待遇的原則。

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