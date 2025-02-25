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美股收黑！ 那指連兩日跌逾1％、台積電ADR跌3.3％

2025/02/25 07:40

美國華爾街股市主要指數24日大多收低，僅道瓊微漲。（法新社）美國華爾街股市主要指數24日大多收低，僅道瓊微漲。（法新社）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）24日宣稱要按時向加拿大、墨西哥輸美商品課徵關稅，市場情緒仍受川普貿易戰的擔憂所影響，美國華爾街股市主要指數24日大多收低，僅道瓊微漲。

綜合媒體報導，那斯達克指數24日下跌超過1%，包含24日已經連續二日下跌超過1%，主要受到大型科技股影響，投資人等候輝達（NVIDIA）財報之際，對AI相關技術需求的疑慮有增無減。輝達24日下跌逾3％，收在130.37美元；台積電ADR下跌3.32%，收在191.65美元。博通（Broadcom Inc.）大跌4.9％，亞馬遜下跌1.8％，微軟下跌1％。

道瓊工業指數微漲33.19點或0.08%，收43461.21點。

標準普爾指數小跌29.88點或0.50%，收5983.25點。

那斯達克指數下跌237.08點或1.21%，收19286.93點。

費城半導體指數重挫133.05點或2.59%，收5003.54點。

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