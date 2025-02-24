晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

緯創聚焦事業含金量 無意組裝機器人

2025/02/24 21:03

緯創並無考慮切入機器人下游組裝鏈，而是聚焦具備技術含量的關鍵零組件與軟體。圖為亞馬遜機器人。（法新社檔案照）緯創並無考慮切入機器人下游組裝鏈，而是聚焦具備技術含量的關鍵零組件與軟體。圖為亞馬遜機器人。（法新社檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創資通（3231）管理層今晚表示，集團營運持續鎖定商業、企業級等利基型需求，無論是雲端AI或是邊緣AI，都是緯創瞄準的發展目標，範圍也涵蓋近期討論度極高的機器人領域，但由於其產業性質偏向消費性電子，因此公司並無考慮切入下游組裝鏈，而是聚焦具備技術含量的關鍵零組件與軟體，需等到2026年才會有更大的綜效。

緯創董事長林憲銘今晚受邀出席線上法說會，強調集團目前專務於AI專案業務，從近期部份大語言模型（LLM）發展來看，將會對於整體AI市場以及AI邊緣運算領域帶來新的啟發，包括中國業者DeepSeek帶來的影響也會讓市場規模變得更大，由於AI尚在發展，因此，緯創暫時還不會將機器人看作是現在最好的機會。

緯創總經理林建勳說，現在看到的機器人產品多屬於消費性電子類別，需要壓低價格才能普及，對於組裝產業的毛利率表現不會是好消息，因此緯創並不會想要切入後段組裝業務，不考慮加入價格戰的行列，集團較為屬意具備技術含量的關鍵零組件，以現階段來看，AI邊緣運算與機器人皆尚處於投資階段，今年仍以AI伺服器產品為大宗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財