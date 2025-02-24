緯創聚焦事業含金量 無意組裝機器人

緯創並無考慮切入機器人下游組裝鏈，而是聚焦具備技術含量的關鍵零組件與軟體。圖為亞馬遜機器人。（法新社檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創資通（3231）管理層今晚表示，集團營運持續鎖定商業、企業級等利基型需求，無論是雲端AI或是邊緣AI，都是緯創瞄準的發展目標，範圍也涵蓋近期討論度極高的機器人領域，但由於其產業性質偏向消費性電子，因此公司並無考慮切入下游組裝鏈，而是聚焦具備技術含量的關鍵零組件與軟體，需等到2026年才會有更大的綜效。

緯創董事長林憲銘今晚受邀出席線上法說會，強調集團目前專務於AI專案業務，從近期部份大語言模型（LLM）發展來看，將會對於整體AI市場以及AI邊緣運算領域帶來新的啟發，包括中國業者DeepSeek帶來的影響也會讓市場規模變得更大，由於AI尚在發展，因此，緯創暫時還不會將機器人看作是現在最好的機會。

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緯創總經理林建勳說，現在看到的機器人產品多屬於消費性電子類別，需要壓低價格才能普及，對於組裝產業的毛利率表現不會是好消息，因此緯創並不會想要切入後段組裝業務，不考慮加入價格戰的行列，集團較為屬意具備技術含量的關鍵零組件，以現階段來看，AI邊緣運算與機器人皆尚處於投資階段，今年仍以AI伺服器產品為大宗。

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