川普上台＋春節因素 1月融資餘額、證券劃撥存款餘額同步大減

1月融資餘額、證券劃撥存款餘額同步大減。

（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布1月國內金融情況，由於1月在農曆春節長假因素以及美國總統川普甫上任不確定性，國際股匯震盪，觀察散戶兩項信心指標，證券劃撥存款帳戶餘額與融資雙雙減少567億元與287億元，自然人佔股市交易比重也降至51.4%，創下2016年11月以來新低。

根據央行統計，1月證券劃撥存款餘額3兆2833億元，為15個月新低，月減567億元；融資餘額也由去年12月的4442億元降至4155億元。

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央行官員表示，主要是今年農曆春節落點在1月且橫跨到2月，受到春節、假期因素影響，且因1月股價漲勢不平均，集中在幾檔權值股身上，加上美國新政府上台，市場不確定性增加，國際股市波動較大。不過這只是一個月的數據，並非趨勢上的變化。

另外，近兩月外人新台幣存款餘額洛在1458億元至1472億元，相對偏低，官員分析，可能與美國經濟強勁，市場預期聯準會未來降息路徑與幅度縮小，使美元利率居高，外資機構權衡資金成本，且考量資金移動自由下，不需要存放太多新台幣存款所致，不宜解讀為外資退出台灣市場。

受到農曆春節因素影響的還有活期性存款。央行官員表示，前者因為企業在過年前有發放獎金需求，因此，1月活期性存款較去年12月大減1268億元，但是從長期趨勢來看，無論是活期性存款或定期性存款反應國家經濟規模擴大，都是往上成長。

金融機構1月淨超額準備飆升至739億元，創下2023年4月以來新高，同樣也受到春節因素影響，因為金融機構在農曆春節期間都希望多準備一些流動性。

根據央行統計，1月日平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別上升為4.38%及5.53%，主要是適逢農曆春節，通貨發行增加所致。

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