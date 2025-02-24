被「它們」搶走飯碗！中國春節後「搶人大戰」退燒

以往在每年春節後，中國各省都會上演勞工市場「搶人大戰」，今年則出現退燒。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以往每年春節後，中國各省都會上演勞工市場「搶人大戰」，今年卻不見激烈競爭，退燒的背後有2大主因，其一是機器人「搶飯碗」，另外，由於中國經濟低迷，許多勞工希望早日返回工作崗位也是原因之一。

根據中共黨媒《人民網》報導，南京數位零工市場負責人宋曉平表示，過去春節後大批搶生產線工人的情形，這2年已經比較少見。其中一個重要原因是自動化生產線、智慧型機器人大量替代人工。勞工也不願從事重復性、機械性工作。現在企業主要招工程師，而且缺口很大。

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江蘇微盟電子（昆山）人力資源總監崔松艷表示，智慧化轉型使我們用工人數從高峰期的近萬人減少到2050人，未來因應產品性能提升和更高品質要求，還將持續推動數位化、智慧化改造，各類工程師、研發人員的需求將增加，公司也為一線工人「轉」為工程師設置了學習成長管道。

智聯招聘執行副總裁李強表示，2月數據顯示，人工智慧、低空經濟、積體電路、新能源汽車、新一代資訊技術以及生物醫藥行業招聘需求旺盛，他表示，近期DeepSeek火紅，進一步推高就業市場的AI熱潮，AI工程師以超過2.1萬人民幣（約新台幣9.4萬元）的平均招聘月薪位居所有職業第一。

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