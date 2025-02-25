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台股今日重點

2025/02/25 07:11

台股今日重點

週一（24日）加權指數跌164.94點，收2萬3565.31點。（資料照）週一（24日）加權指數跌164.94點，收2萬3565.31點。（資料照）

1.台股週一（24日）指數開盤跳空跌156.45點，以2萬3573.8點開出，在電子股領軍下殺，金融也走跌下，指數一度跌269點，觸及2萬3461點，所幸僅營建、生技、鋼鐵、航運、塑化等傳產股逆揚，指數跌勢收斂，終場跌164.94點，收2萬3565.31點。

2.半導體供應鏈去年底曾傳出，台積電2奈米試產良率超過6成，比預期佳，2025年如期量產。一位自稱台積電員工的網友在社群平台指出，台積電正在擴大2奈米產能，目標是月產超過10萬片。

3.賴清德總統24日接見「第27屆全國商店傑出店長」時表示，台灣中小微企業、尤其是連鎖加盟產業是帶動台灣經濟發展的關鍵引擎，政府已提出對策，協助中小微企業落實數位與淨零雙軸轉型及發展通路，同時提供普惠貸款、信保機制及租稅優惠3項配套，讓中小微企業升級轉型更具競爭力，讓台灣整體經濟持續發展。

4.大立光（3008）董事會決議，去（2024）年下半年擬配現金股利57.5元，以去年下半年每股稅後盈餘（EPS）114.68元計算，配息率為50.13％，符合近年水準。除息基準日定為3月27日，發放日則為4月17日。

5.外資週一（24日）賣超195.28億元，而6金融則淪為提款機，其中又以中信金最慘，在連2買後，今反手大賣1.27萬張，所幸，內資力挺，股價不跌反漲，終場上漲0.25%，收40.4元，成交量為3.87萬張，至於今股價大跌20元的台積電，賣超只排第5大。

6. 機殼大廠可成（2474）今天公布2024年財報，全年合併營收新台幣180.84億元，與2023年持平；稅後純益131.99億元，年增44.2%，每股純益19.4元，為近4年新高。

7.日媒報導指出，台積電熊本二廠原定今年第一季正式建廠，但可能改為「今年內」，投產時間不變，仍計畫在2027年底開始生產。台積電今對於日媒報導回應，熊本二廠計劃維持不變。

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