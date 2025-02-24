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國人去年海外血拚刷出2314億新紀錄 日韓消費逾5成

2025/02/24 15:24

根據聯合信用卡處理中心統計，國人喜愛海外血拚，去年實體面對面交易，就刷出2314億元再創新高。（業者提供）根據聯合信用卡處理中心統計，國人喜愛海外血拚，去年實體面對面交易，就刷出2314億元再創新高。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕疫後國人瘋出國，海外「面對面交易」金額頻創新高。根據聯合信用卡處理中心（聯卡中心）最新統計，國人2024年海外刷卡金額高達6023億元，其中38.4%屬於實體「面對面交易」，金額高達2314億元，再創歷史新高，在前10大交易國家中，日本仍穩居冠軍，消費金額占比高達41.57%，若加計第2名的韓國，國人的消費占比逾55%。

聯合信用卡中心指出，2022年以來，國人在跨境支付需求上有驚人成長，排除6成的網路購物，僅分析國內持卡人以信用卡在外國商店進行的「面對面交易」資料，消費總金額逐年增長，2023年較2022年大增約2.32倍、2024年仍較2023年成長11.9%，達到2314億元，創歷史新高。

分析2024年國人最愛消費的國家及地區，前10名依序為日本、南韓、美國、法國、英國、義大利、香港、澳門、中國、泰國。其中日本仍穩坐冠軍寶座，總消費金額遙遙領先，占前10名國家及地區的41.57%；若加上排名第2的韓國，日、韓合計其消費金額占前10名國家及地區的55%以上。

對比2023年的數據，2024年亞洲國家及地區消費占比皆提升，歐美皆下降，聯卡中心認為，可能因美元強勢，民眾選擇日、韓等亞洲國家觀光及購物較為划算，2024年消費金額排行前10的亞洲國家及地區，其消費金額占比高達71.30%。

國人赴日韓都買了什麼？根據聯卡中心的大數據，在亞洲，多以百貨購物消費為主，特別是日本因日圓貶值及商品退稅等誘因，吸引國人前往日本消費，百貨公司、零售業及服飾業占整體消費達53.55%；南韓醫美風潮強勁，醫療保健及美髮美容業占比分居2、5名，形成南韓「美容觀光」的趨勢。

澳門博弈娛樂產業發達，也吸引不少台灣消費者前往體驗，以運動娛樂休閒產業占比最高，達45.94%，更讓澳門成為「平均單筆刷卡金額最高」的市場，達1萬7759元。

觀察各消費年齡層持卡人在前10名國家及地區的消費金額占比，以40至50歲持卡人占比最高，達26.6%，其次為30至40歲族群，顯示30至50歲持卡人是海外消費的主要客群。

值得注意的是，30歲以下年輕世代，消費占比也近20%，居於第3名，這個族群不但是英國主要消費客群，占整體50.2%，也喜愛在南韓消費，占比近25%，其未來的消費潛力值得期待。

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