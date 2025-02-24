協和環評前夕 台電:北東電網剩1.5座電廠 地熱無法取代協和

協和四接環評周三登場，媒體人黃光芹邀請守護外木山行動小組召集人王醒之與台電副總鄭慶鴻兩人討論。 （翻攝直播）

〔記者林菁樺／台北報導〕環境部本周三（26日）舉行協和電廠環評大會，台電副總鄭慶鴻今（24）日指出，北東電網人口用電需求將達600萬瓩，原本有5座電廠，目前只剩1.5座，缺口高達470萬瓩，且燃煤的和平電廠不可能一直存在，協和轉為天然氣有其必要性，環團要求轉為地熱電廠，更是無法取代。

鄭慶鴻今日中午在媒體人黃光芹節目中與守護外木山行動小組召集人王醒之，針對協和電廠必要性、電力輸送融通、空汙、港安等直球對決。

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鄭慶鴻表示，過去北東電網內有核二、協和、龍門（核四）、深澳、和平電廠等5座電廠，深澳、核四電廠都停建，核二也除役，協和電廠也有一半已除役，而和平電廠為燃煤電廠，未來也不可能一直存在，目前只剩1.5座電廠，重申協和電廠轉型必要性。

王醒之則指出，台灣的缺電問題，不能單從電力角度，這涉及能源轉型，而能源轉型又跟產業政策決定有關，缺電還是要回過頭來看台灣產業未來發展，要求經濟部應檢討台灣的AI、鋼鐵、石化三大耗能產業發展，更諷經濟部是「將帥無能，累死三軍」。

王醒之也質疑，北部未來新增的機組裝置容量遠大於除役機組，北東電力缺口應是50萬瓩，而北西又鄰近北東，電力輸送應可「增加水管，而非蓋水庫」。

鄭慶鴻反問，這涉及到北西地區用電、中部能否有多餘的電力，「毫無限制」送到北東，現實是機組要大修、歲修，況且北西本身工業區、科學園區用電多，他強調，「電網不是水管結成的網」，水管確實可以很容易比喻為電網，但電網有故障電流、電力潮流問題，不是多幾條電網就可以完全輸送、解決。

鄭慶鴻解釋，北東電網缺口並非只有50萬瓩，而是600萬瓩扣掉和平的130萬瓩後，會有470萬瓩，而台電將電網融通的上限能力從180萬瓩增加到420萬瓩，外界認為是470萬瓩減去420萬瓩，只有50萬瓩，事實非如此。

另外，針對協和轉型，王醒之表示贊成，但他說，不應該是油改氣，而應以地熱等再生能源為主，且經濟部也力推地熱，2030年目標是3.4GW。

鄭慶鴻表示，地熱目標持續檢討，台電在大屯山等地區也沒有放棄，但目標數字是全國性，況且地熱電廠地面上仍要蓋電廠， 以協和電廠面積8公頃為例，換算只能做到8萬瓩，與缺口470萬瓩，這是60倍差距，且還沒有實際探勘、鑽探地下地熱能源。

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