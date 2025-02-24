因應川普關稅戰 王婉諭籲：優先調降進口汽車關稅

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

〔記者林哲遠／台北報導〕美國總統川普上任後強硬開闢關稅新戰場，鋼鐵業更首當其衝，美對全球鋼鋁均課徵25%關稅。時代力量黨主席王婉諭指出，比起價值同盟，美國的經濟利益更是川普所重視的核心，因此台灣政府也要有一定程度的讓步，展現對話的誠意，並提議政府可優先調降進口汽車關稅並以此作為對美貿易談判的重要籌碼。

王婉諭分析，川普屢次在貿易談判中點名台灣，除了因為台灣現在握有高階晶片的多數產能外，去年，美國對台灣的貿易逆差更來到739億美元，已經成為美國第6大貿易逆差國。這對於川普來說當然很難忍受，所以他勢必會要求台灣增加對美國的投資和進口，而台灣政府也必須要有一定程度的讓步，展現對話的誠意。

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「台灣目前進口汽車的價格名列世界前茅，其中重要的原因之一在於高關稅。」王婉諭指出，去年台灣自美國進口小客車金額約達台幣308億元，而政府收取的關稅則達53.9億元。現階段台灣已失去以關稅保護本土汽車產業的意義，反而應利用關稅調整作為提升市場競爭力的契機，進一步推動國內產業轉型與進步。

王婉諭續指，時代力量曾做過一份汽機車稅賦民調，有69.94%民眾贊成調降進口汽車關稅，顯示調降關稅在國內有高度共識，只要政府啟動，多數民眾不會反對。她強調，經濟部不應該再把關稅調降會帶來經濟衝擊當作藉口，而是應該讓競爭成為國內汽車業進步的動力，並積極協助會受到衝擊的勞工。

王強調，台灣連年來稅收超徵顯示經濟成長動能遠超預期，現在正是調整進口關稅、落實租稅正義，並以此作為對美貿易談判的重要籌碼的最佳時機。呼籲政府積極回應國內呼聲，勇於面對國際經濟環境的挑戰，為台灣創造更公平、更具競爭力的市場環境。

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