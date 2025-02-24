股匯不同調！台幣隨亞幣走升，暫收32.717元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美經濟數據不佳引發市場擔憂，美股慘遭血洗，台積電ADR大跌，連動週一台股跳空開低，一度大跌逾200點，惟俄烏戰有望於本週結束，美元持續走軟下，日圓、人民幣續揚，新台幣兌美元匯率也隨之震盪走升，中午暫時收在32.717元、升值2.8分，台北外匯經紀公司成交量5.66億美元。

美國上週公布密西根大學消費者信心指數與美國成屋銷售數據下滑，雖然使美元持續下滑，但因台股重挫，新台幣匯價以32.745元平盤開出後，受台股拖累一度貶至32.78元，隨即翻揚走升，最高升抵32.715元。

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觀察主要亞幣，因市場對於升息預期增強，日圓上週升破150兑1美元大關，週一早盤最高148.845兑1美元後拉回，目前在149價位整理。

人民幣亦持續往上衝，在岸價突破7.23兑1美元，最高觸及7.228。

目前市場除密切觀察俄烏戰是否如美國總統川普預期可以在本週結束外，輝達即將發布財報，將牽動台股相關AI概念股走勢，美國週五將發布個人消費支出物價指數（PCE），此為聯準會最重視的通膨指標，數據好壞也將牽動市場對於Fed今年降息預期。

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