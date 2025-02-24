去年中古屋交易最熱行政區 中壢以3344件拿下寶座

台鐵地下化加上捷運建設，桃園區交通有望在未來大躍進，便捷的交通也吸引雙北外溢人口移居。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房仲業者彙整實價揭露資訊，整理出2024年中古屋揭露件數前五多的行政區，其中桃園市中壢區以3344件拿下中古屋交易王寶座。

根據永慶房產集團彙整，去年中古屋交易量第二至五名的行政區，依序為桃園市桃園區的3175件、新北市淡水區的3109件，台中市西屯區的2757件，以及北屯區的2604件。

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前五大熱區 每坪均價3字頭

而五大中古屋交易熱區，每坪單價均落在3字頭上下，以淡水區每坪單價最親民、約29.3萬元，西屯區最高、每坪約36.2萬元。

台慶不動產青埔領航加盟店東李國誠指出，桃園屬於北台灣房價凹陷區，加上工業區數量多，吸引就業人口移入，尤其加中壢發展時間早、生活機能完備，目前中古屋每坪均價約33萬元，對比於雙北、新竹房價相對親民。

至於，桃園區中古屋每坪均價約30.4萬元，永義房屋中正藝文喆禮加盟店長游智凱解釋，桃園區擁有多個新興重劃區，有大量住宅供給，受到雙北市高房價影響、加上鄰近國道交流道，許多雙北市的外移人口會選擇到桃園區購屋。

第三名的淡水區、中古屋每坪均價約29.3萬元，永慶不動產淡水新市國小加盟店長董泰汾說明，淡水區房市交易集中在淡海新市鎮一帶，吸引退休族群、外籍人士移居此處。

自台中縣市合併後，西屯區一直是台中的主力發展中心、也是傳統蛋黃區，有巢氏房屋12期逢甲聚利加盟店長蘇一峻表示，從房價來看，西屯區交易量主要以中古屋為主，每坪均價單價約36萬元，相較於鄰近北屯區的預售和新成屋的推案區塊，西屯區機能更佳完善，也因此交易量能逆勢成長。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，跟預售屋、新成屋相比，中古屋房價相對實惠，加上室內實坪大、低公設、周邊生活機能較好等優勢，對於首購、小資族、小家庭更具吸引力。

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