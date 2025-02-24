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台綜院：半導體支撐 電力景氣燈號維持黃紅燈

2025/02/24 11:15

台綜院發布1月份台灣EPI電力景氣指數，由於新興科技應用帶動半導體用電強勢成長，全國產業電力景氣燈號維持揚升的黃紅燈。（資料照）台綜院發布1月份台灣EPI電力景氣指數，由於新興科技應用帶動半導體用電強勢成長，全國產業電力景氣燈號維持揚升的黃紅燈。（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣綜合研究院發佈2025年1月份台灣EPI電力景氣指數，適逢農曆春節假期，工作日數較少，全國產業用電負成長。不過，在AI、5G與高效能運算等新興科技應用的加速發展下，半導體產業電力需求與日俱增，帶動半導體用電強勢成長，全國產業電力景氣燈號維持揚升的黃紅燈。

台綜院表示，今年1月全國產業高壓以上用電量較去年同期減少 4.48％。台電高壓以上用電方面，1月份整體產業用電量較去年同期減少3.79％，其中製造業用電衰退4.16％，服務業用電衰退1.89％。

台綜院指出，2025年初，隨著川普政府正式執政，市場預期全球貿易、投資與供應鏈面臨重大不確定性，全球經濟下行風險升高。台灣作為高度依賴外貿的經濟體，傳統產業恐將受到美國貿易保護主義回歸、關稅政策重啟及海外同業競爭等因素衝擊，產業訂單動能轉弱，產業用電減幅擴大。

所幸 AI 產業需求依然殷切，半導體產業出現新政策啟動前的拉貨潮，用電維持正成長，抵消部分產業用電減幅，並支撐經濟成長表現。1月份在去年同期基期偏高因素下，台綜院預測 2025年1月份經濟成長率為1.6％。

綜觀來看，國內產業受到全球經濟環境與產業變化影響，呈現分化趨勢。傳統產業因農曆春節長假與國際經貿政策不確定性，導致用電表現轉為負成長。相較之下，AI 產業需求持續強勁，帶動半導體業者積極增產擴廠，使得用電量逆勢成長，成為支撐經濟的重要動能，無疑為國內景氣的重要支柱。

台綜院也提到，川普政府的經貿政策仍存在高度不確定性，可能進一步影響全球生產供應鏈，增加市場風險，後續仍需密切關注其
對國內產業的衝擊影響。

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