晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美擬對中國海事物流採取限制措施 中國批濫用301調查

2025/02/24 10:30

美擬對中國海事物流採取限制措施，中國批美濫用301調查。（示意圖，路透）美擬對中國海事物流採取限制措施，中國批美濫用301調查。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為抗衡中國在全球海運領域的強勢地位，美國貿易代表署（USTR）上週五（21日）宣布，將對中國海事、物流、造船等領域採取的限制措施徵詢公眾意見。對此，中國商務部週日（23日）做出回應，批評美國出於國內政治需要，濫用301調查手段，敦促美國尊重事實和多邊規則，停止錯誤做法，稱中國將密切關注並採取必要手段捍衛自身合法權益。

綜合媒體報導，中國商務部發言人週日就美國對中國海事、物流、造船等領域採取限制措施表示看法，稱中國注意到有關情況，並指自2024年3月以來，中美雙方已就美國對中國海事、物流及造船業相關調查進行多輪溝通。中國一再申明對301調查看法，並提供中方立場非文件，要求美國回歸理性客觀，停止將美國內產業發展問題甩鍋到中國頭上。但遺憾的是，美國還是一意孤行，在錯誤的道路上越走越遠。

中國商務部發言人又指，此前，美國對中國加徵301關稅已被世貿組織專家小組裁定違反世貿規則，並受到許多世貿組織成員反對，批評美國出於國內政治需要，濫用301調查手段，是對多邊貿易體制的進一步破壞。

中國商務部發言人認為，美國提出的徵收港口費等擬議限制措施損人害己，不僅無法振興美國造船業，反而會提高與美國相關航運路線運輸成本，增加美國內通膨壓力，降低美國商品全球競爭力，損害美國港口、碼頭運營商和工人的利益，美國內對此也有很大反對聲音。有關國家和組織也對美方調查表示反對和不滿。

中國商務部發言人敦促美國尊重事實和多邊規則，停止錯誤做法，並稱中國將密切關注美國動向，並採取必要手段捍衛自身合法權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財