美擬對中國海事物流採取限制措施 中國批濫用301調查

美擬對中國海事物流採取限制措施，中國批美濫用301調查。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為抗衡中國在全球海運領域的強勢地位，美國貿易代表署（USTR）上週五（21日）宣布，將對中國海事、物流、造船等領域採取的限制措施徵詢公眾意見。對此，中國商務部週日（23日）做出回應，批評美國出於國內政治需要，濫用301調查手段，敦促美國尊重事實和多邊規則，停止錯誤做法，稱中國將密切關注並採取必要手段捍衛自身合法權益。

綜合媒體報導，中國商務部發言人週日就美國對中國海事、物流、造船等領域採取限制措施表示看法，稱中國注意到有關情況，並指自2024年3月以來，中美雙方已就美國對中國海事、物流及造船業相關調查進行多輪溝通。中國一再申明對301調查看法，並提供中方立場非文件，要求美國回歸理性客觀，停止將美國內產業發展問題甩鍋到中國頭上。但遺憾的是，美國還是一意孤行，在錯誤的道路上越走越遠。

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中國商務部發言人又指，此前，美國對中國加徵301關稅已被世貿組織專家小組裁定違反世貿規則，並受到許多世貿組織成員反對，批評美國出於國內政治需要，濫用301調查手段，是對多邊貿易體制的進一步破壞。

中國商務部發言人認為，美國提出的徵收港口費等擬議限制措施損人害己，不僅無法振興美國造船業，反而會提高與美國相關航運路線運輸成本，增加美國內通膨壓力，降低美國商品全球競爭力，損害美國港口、碼頭運營商和工人的利益，美國內對此也有很大反對聲音。有關國家和組織也對美方調查表示反對和不滿。

中國商務部發言人敦促美國尊重事實和多邊規則，停止錯誤做法，並稱中國將密切關注美國動向，並採取必要手段捍衛自身合法權益。

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