台中市去年綜所稅稅收較前年成長16％ 六都居冠

台中市綜所稅成長六都居冠。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕根據財政部最新公布資料顯示，去年台中市綜合所得稅收632億元，較2023年成長16%，六都居冠，去年營利事業所得稅收則高達816億元，較112年成長13%，台中市的綜所稅、營所稅雙雙成長。

經發局表示，市長盧秀燕2019年上任6年以來，綜合所得稅從335億元成長至632億元，漲幅近9成，也拿下六都第二好成績；營利事業所得稅收則是從2019年至2024年自559億元一舉成長到816億元，漲幅近5成，兩稅都有成長，展現台中經濟活力。

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台中市政府經濟發展局長張峯源表示，台中市人口移入持續成長達286萬人，加上半導體、離岸風電等投資蓬勃創造龐大就業及高薪機會，市府也力推振興經濟三部曲，發放物調券、台中鍋烤節、台中購物節，也同步帶動商號家數逐年成長，都對綜合所得稅收成長有明顯挹注效果。

至於營利事業所得稅增加的原因，張峯源表示，台中為精密機械產業重鎮，尤以金屬製品製造業及機械設備製造業的佔比最高，受惠全球AI應用持續擴張，台中相關供應鏈因應訂單成長，也持續投資擴大產能，營運中工廠家數及去年全年新登記工廠家數皆為六都之冠，創造穩定企業利潤，連帶挹注員工薪資所得，讓台中的營所稅、綜所稅雙雙顯著成長。

經發局表示，台中產業以中小企業為主，稅收卻能持續穩定成長，顯示城市整體投資、就業環境健全，儘管近期出口屢受國際情勢影響波動，但台中經濟表現仍是有目共睹，截至今年2月，通過經濟部投資台灣三大方案的台中廠商高達341家，六都第一， 去年第4季更以5項公司商業登記指標奪冠，已連續15季在公司、商業登記上維持至少4項冠軍的佳績。

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