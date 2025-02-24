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全球資金重回新興亞洲股票 彭博 : 2大因素刺激

2025/02/24 10:51

美元漲勢暫停，全球資金重回新興亞洲股票。（彭博）美元漲勢暫停，全球資金重回新興亞洲股票。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美元漲勢暫停，以及川普初期關稅政策的緩和，越來越多的市場投資人認為，川普宣布的關稅威脅主要是談判策略，對亞洲新興市場股票的興趣正在升溫。《彭博》報導，截至上週五的5個交易日內，全球基金經理人購買了超過7億美元（約新台幣229.1億元）的亞洲發展中國家（不包括中國）股票，結束了連續7週的資金外流局面。

此外，已有部分跡象顯示，美元長期走強的勢頭即將結束。根據美國商品期貨交易委員會的最新數據顯示，截至2月11日，資產管理公司已連續四週削減對美元看漲的押注，目前整體市場對美元的持股仍為多頭。

據報導，摩根士丹利資本國際（MSCI）不包括中國的區域股票指數在上週約有1.8%回報率，將過去六個月績效跌幅縮小至約12%。分析師認為，這項反彈主要受川普政府關稅憂慮緩解的影響。

新加坡家族理財公司Maitri表示，由於「川普關稅」的實施速度比預期慢且幅度較小，這些市場情緒可能獲得改善、並刺激反彈。Maitri任認為，貿易壁壘減少，加上美元貶值、降息等因素，創造了更有利的全球投資環境。

據報導，投資人越來越認為，川普宣布的關稅威脅主要是談判策略。

《彭博》指出，隨著關稅擔憂逐漸消退，所追蹤的美元指數已自2月初的高點下跌超過3%。美元貶值對亞洲新興經濟體來說被視為「利多」，因為這些經濟體許多都依賴以美元計價的進口商品；與此同時，美元貶值也為這些經濟體的央行提供了更大的降息空間，以支持經濟成長。

不過，分析師也警告稱，川普完全有可能繼續實施其關稅威脅，這可能導緻美元再次大幅上漲。

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