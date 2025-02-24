川普再開鍘！宣佈大砍2000名國際開發署員工（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據路透社看到1份發給國際開發署工作人員的通知顯示，川普政府週日表示，將讓全球除少數美國國際開發署人員以外的所有人，帶薪休假，並在美國裁員約2000個職位。

白宮沒有立即回應置評請求。

報導指出，美國東部時間週日午夜前，除關鍵職能所必需的工作人員外，所有美國國際開發署直接僱用的人員都將被要求休假。通知稱，與此同時，該機構開始實施裁員計劃，將影響到美國國際開發署駐美國的約2000名人員。

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馬斯克領導政府效率部試圖削弱美國國際開發署，該機構是美國對外援助的主要提供機制，也是美國贏得海外影響力的「軟實力」的重要工具。

美國國際開發署兩名前高級官員估計，美國國際開發署約4600名人員（包括美國公務員和外交人員）中的大多數將被停職。

前官員瑪西婭·黃 （Marcia Wong） 表示，本屆政府和國務卿盧比歐（Marco Rubio）在削減美國的專業知識和獨特的危機應對能力方面是短視的。當疾病爆發、人口流離失所時，這些美國國際開發署專家是否會首先前往當地幫助穩定局勢並提供援助？

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