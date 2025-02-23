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馬斯克提審計Fed 美央行獨立性再受挑戰

2025/02/23 21:27

馬斯克提及DOGE將進行的工作，包括審計聯準會。（歐新社）馬斯克提及DOGE將進行的工作，包括審計聯準會。（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕全球首富馬斯克近日提到政府效率部（DOGE）即將進行的工作，其中包括審計聯準會（Fed）。據悉，馬斯克並非針對聯準會6.8兆美元的資產負債表，因為聯準會的財務與運作已由美國政府問責署（GAO）與一家獨立的會計公司進行審計。馬斯克的目標是聯準會的貨幣決策，這引發破壞聯準會獨立性的疑慮。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬斯克在一場保守派年度大會上，被問到聯準會是否應被審計時說，「是的，當然」，他沒有進一步說明。

這是他本月第2次表達該想法。本月初，一名社群平台X用戶發文說，聯準會的貨幣政策動向應被「全面審計」，馬斯克留言支持：「政府所有層面必須完全透明、向人民負責，沒有例外，包括聯準會」。

聯準會的獨立性不時面臨威脅。2015年，共和黨人推動「聯準會透明法案」，又稱為「審計聯準會」的該法案旨在使聯準會的利率決策須獲國會批准才成立。該法案未能通過。去年，共和黨參議員再度試圖推出類似法案，但沒有成功。

目前不清楚馬斯克要讓他的政府效率部如何審計聯準會。共和黨曾建議由政府問責署調查聯準會的貨幣政策審議，相關審議完全基於經濟數據，使聯準會達成穩定物價與就業極大化的雙重任務。

然而，無論誰進行審計，審查聯準會的決策基本上就是侵犯聯準會的獨立性，因為相關審查會將政治因素考慮進去。川普重返白宮，似乎為審查聯準會決策的觀點注入新活力。

前聯準會副主席、美國教師退休基金會（TIAA）執行弗格森（Roger Ferguson）說，「一個獨立的聯準會有利於美國經濟，進而有利於每一個人」。美國銀行執行長莫尼漢（Brian Moynihan）與資產管理公司拉扎德（Lazard）執行長奧薩格（Peter Orszag）也表示，維持聯準會的獨立性才符合美國經濟最佳利益。

川普的財政部長貝森特在一月任命聽證會上說，沒有侵犯聯準會自主性的計畫，他告訴參議員，「我認為在貨幣決策上，聯準會應該是獨立自主的」。

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