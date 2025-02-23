落袋為安？美最大公務員退休基金減碼輝達、美超微

美最大公務員退休基金減碼輝達、美超微。圖左為輝達執行長黃仁勳，右為美超微創辦人梁建後。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國規模最大的公共退休基金-加州公務員退休基金（Calpers），最近對投資策略做出重大調整，去年第四季減碼AI蓋念股輝達及美超微，抄底電動車製造商Rivian。

《巴隆週刊》23日報導，加州公務員退休基金管理的資產超過 5000 億美元（約台幣16.3兆），超過其他美國公共退休金。

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根據Calpers提交給美國證券交易委員會（SEC）資料顯示，該基金減碼輝達、美超微及電信公司 AT&T，加碼電動車製造商 Rivian。

資料顯示，Calpers 出售 560 萬股輝達，去年第四季結束時，還持有 5970 萬股輝達；2024 年輝達飆漲 171%，今年迄今為止，股價下跌2.83%。

同時，Calpers也在去年第四季大幅減碼 25萬6743 股美超微，將其持股削減至 61萬4287 股；另外，去年第四季出售 420 萬股 A​​T&T 股票，將其持股降至 2520 萬股。

至於加碼股票則為Rivian，去年第四季買20萬8326 股 Rivian 股票，手上持股增至 130 萬股。2024 年Rivian 股價遭遇逆風，大跌43%，今年迄今股價下跌 2.5%。

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