晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

落袋為安？美最大公務員退休基金減碼輝達、美超微

2025/02/23 19:59

美最大公務員退休基金減碼輝達、美超微。圖左為輝達執行長黃仁勳，右為美超微創辦人梁建後。（彭博）美最大公務員退休基金減碼輝達、美超微。圖左為輝達執行長黃仁勳，右為美超微創辦人梁建後。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國規模最大的公共退休基金-加州公務員退休基金（Calpers），最近對投資策略做出重大調整，去年第四季減碼AI蓋念股輝達及美超微，抄底電動車製造商Rivian。

《巴隆週刊》23日報導，加州公務員退休基金管理的資產超過 5000 億美元（約台幣16.3兆），超過其他美國公共退休金。

根據Calpers提交給美國證券交易委員會（SEC）資料顯示，該基金減碼輝達、美超微及電信公司 AT&T，加碼電動車製造商 Rivian。

資料顯示，Calpers 出售 560 萬股輝達，去年第四季結束時，還持有 5970 萬股輝達；2024 年輝達飆漲 171%，今年迄今為止，股價下跌2.83%。

同時，Calpers也在去年第四季大幅減碼 25萬6743 股美超微，將其持股削減至 61萬4287 股；另外，去年第四季出售 420 萬股 A​​T&T 股票，將其持股降至 2520 萬股。

至於加碼股票則為Rivian，去年第四季買20萬8326 股 Rivian 股票，手上持股增至 130 萬股。2024 年Rivian 股價遭遇逆風，大跌43%，今年迄今股價下跌 2.5%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財