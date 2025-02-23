台積電今年最大的客戶 這兩家平分秋色

輝達今年對台積電營收的貢獻將大幅提高，蘋果對台積電的重要性並未縮小。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電今年最大的客戶是誰？輝達或是蘋果？隨著人工智慧驅動成長加速，輝達今年對台積電營收的貢獻將大幅提高，成為與蘋果一樣大的台積電績優客戶。

Investing.com報導指出，蘋果對台積電的重要性並未縮小，但輝達占比卻在快速擴張。華爾街頂級投行伯恩斯坦（Bernstein）估計，輝達對台積電營收的貢獻將從2023年的5-10%增加到2025年的20%以上，與蘋果的佔額相當。

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伯恩斯坦表示，台積電的人工智慧和後端業務，尤其是先進封裝，是關鍵的成長動力，預測今年人工智慧將佔台積電總收入的20%以上。台積電預計將在保持滿載產能的情況下應對輝達的Blackwell、Blackwell Ultra和Rubin晶片的生產計劃變化。

雖然輝達的GPU業務仍然佔據主導地位，預計今年GPU將佔台積電AI相關需求的三分之二，但以亞馬遜和谷歌為首的ASIC晶片的崛起是一個長期趨勢。

伯恩斯坦預計台積電今年的每股盈餘將成長40%，資料中心AI收入佔總營收的比例將從2023年的6%上升至2024年的14%，並於2025年上升至20%以上。

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