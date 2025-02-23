外媒：川普關稅已動搖中國製造業中心

外媒報導，川普關稅動搖中國製造業中心。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普自今年一月上任以來，就把目標對準盟友和敵人，尤其是對從中國進口的產品徵收10%的額外關稅。法新社報導，川普關稅動搖中國製造業中心。

川普關稅將影響數千億美元的貿易，如果這位反覆無常的總統真的把提高關稅的威脅付諸實施，情況可能會惡化。

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報導採訪在中國製鞋業者安迪·蕭（Andy Xiao），他對自己鞋材生意的未來感到擔憂，目前，由於川普徵收的全面關稅，他的鞋材生意舉步維艱。安迪·蕭的公司威達新材料因關稅產生「重大影響」。該公司總部位於中國南部城市東莞，為鞋類製造商生產人造皮革，其中許多鞋類出口到美國。

安迪·蕭表示：「這給我們中國帶來很大壓力，工廠也面臨壓力。」他補充說，一些鞋類製造商已要求降低價格以應對新的關稅。

由於中美貿易摩擦持續存在，服裝出口商密集的所在地東莞的許多供應商，近年來已將業務遷移至東南亞，以尋求更低的勞動力成本和較不嚴格的關稅。

報導另外指出，在廣州市一處工廠大樓裡，一排排的員工彎腰操作著發出咔嗒聲的縫紉機，為尋求便宜貨的美國網購者生產出大量衣服。這些工廠是近年來透過為風靡美國的高效電子商務平台Shein和Temu供貨而訂單激增的數千家工廠之一。

這些品牌的模式主要建立在美國的一項被稱為「最低限度豁免」的政策之上，該政策允許價值800美元或以下的商品免稅進入美國。但是川普決定取消這項豁免措施。中國已表示「堅決反對」川普的關稅舉措，並採取對等措施，並警告將採取進一步行動保護其經濟利益。

此外，北京也正應對自身的長期經濟問題，經濟成長放緩、房地產產業債務危機、消費低迷和青年失業率等困境。

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