如意算盤！分析師曝博通吃下英特爾「這項業務」最有利

英特爾恐面臨拆分命運。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街投行Piper Sandler的分析師表示，如果博通收購英特爾的 x86 產品業務，將是一個極為有利可圖的機會，此交易可以產生可觀的營收並提高博通的獲利。

《Marketwatch》報導，Piper Sandler分析師庫瑪（Harsh V. Kumar）等人指出，英特爾的客戶端和伺服器部門合併後，每年可產生約 150 億美元（約台幣4905億）的營業收入。博通可能只對英特爾的 x86 業務感興趣，該業務包括客戶端運算 （CCG） 和資料中心及人工智慧 （DCAI），並且可能會出售與其策略不符的其他部門。

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分析指出，英特爾在筆電和桌上型電腦 CPU 市占率約 70% ，伺服器 CPU 領域也有類似市占率，其中雲端客戶領域市占率 50%，在企業領域約 75%。不過，英特爾的伺服器市占率正被競爭對手 AMD搶佔。

Piper Sandler 分析師預測，收購x86的交易可讓博通每股盈餘增加約 1.5 至 1.6 美元，博通的客戶端和伺服器業務可望成長 5%-10%，對於執行長陳福陽（Hock Tan）的策略來說，這是一個最佳的市場時機。

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