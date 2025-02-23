晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

如意算盤！分析師曝博通吃下英特爾「這項業務」最有利

2025/02/23 17:10

英特爾恐面臨拆分命運。（路透）英特爾恐面臨拆分命運。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街投行Piper Sandler的分析師表示，如果博通收購英特爾的 x86 產品業務，將是一個極為有利可圖的機會，此交易可以產生可觀的營收並提高博通的獲利。

《Marketwatch》報導，Piper Sandler分析師庫瑪（Harsh V. Kumar）等人指出，英特爾的客戶端和伺服器部門合併後，每年可產生約 150 億美元（約台幣4905億）的營業收入。博通可能只對英特爾的 x86 業務感興趣，該業務包括客戶端運算 （CCG） 和資料中心及人工智慧 （DCAI），並且可能會出售與其策略不符的其他部門。

分析指出，英特爾在筆電和桌上型電腦 CPU 市占率約 70% ，伺服器 CPU 領域也有類似市占率，其中雲端客戶領域市占率 50%，在企業領域約 75%。不過，英特爾的伺服器市占率正被競爭對手 AMD搶佔。

Piper Sandler 分析師預測，收購x86的交易可讓博通每股盈餘增加約 1.5 至 1.6 美元，博通的客戶端和伺服器業務可望成長 5%-10%，對於執行長陳福陽（Hock Tan）的策略來說，這是一個最佳的市場時機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財