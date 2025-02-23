支援130多國、80種貨幣 Thunes將支付網路擴展至台灣

全球跨境支付服務提供商Thunes已將其國際支付基礎設施擴展到台灣，實現新台幣和美元的即時金融交易。（取自Thunes官網）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球跨境支付服務提供商Thunes已將其國際支付基礎設施擴展到台灣，實現新台幣和美元的即時金融交易。此舉將使台灣各大銀行對個人，以及企業帳戶的支付流程提供更有效率和直接的服務。

鑑於台灣在全球貿易和經濟成長中的突出地位，Thunes的擴張旨在提高跨境支付的營運效率和安全性，並滿足該地區金融部門的需求。

請繼續往下閱讀...

Thunes的Direct Global Network支援130多個國家，和80種貨幣的即時支付，連接全球超過70億個行動錢包和150億張卡片。

Thunes執行長Floris de Kort表示：「透過我們在台灣建立新的支付通道，Thunes專有的Direct Global Network得以拓展，這將為我們的會員在亞洲最具活力的金融市場之一（台灣）進行實時跨境支付提供更快的速度、更好的控制力、更好的保護和更高的成本效率跨境支付。」

此次策略擴張是Thunes更廣泛努力的一部分，旨在提供先進的支付解決方案，確保全球的高交易成功率和成本效率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法