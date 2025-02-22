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2025最適合數位遊牧國家排名出爐 台灣贏日韓

2025/02/22 18:29

VisaGuide.World選出2025全球最適合數位遊牧的國家，第一名是西班牙。（圖取自VisaGuide.World）VisaGuide.World選出2025全球最適合數位遊牧的國家，第一名是西班牙。（圖取自VisaGuide.World）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人非常嚮往邊工作、邊旅遊的數位游牧生活，卻不知道該去哪國比較好。全球簽證諮詢平台 VisaGuide.World 根據網路速度、稅收制度、簽證規定、生活成本、醫療保健及旅遊人氣等6大標準進行評比，選出2025年全球最適合數位遊牧的國家，西班牙奪冠，台灣排第38名，勝日本及南韓。

VisaGuide.World於21日公布全球最適合數位遊牧國家排名，第一名是西班牙，該國一直是數位遊牧者的熱門選擇，旅遊人氣、生活成本和醫療保健系統均得到相當高的評價；第二名是阿拉伯聯合大公國，網路速度得分100，這對於尋找新家園的數位遊牧者來說是一個關鍵因素，不需繳納所得稅也吸引數位游牧者前來。

第三名則是位於巴爾幹半島的蒙特內哥羅，特別之處在於這個國家所呈現的獨特魅力；低稅、無最低收入要求、生活成本實惠，還可以享受美麗海灘。不過，蒙特內哥羅網路不太穩定需要注意。

至於台灣則排名第38名，給予數位游牧者的免稅期間是6個月，生活成本評分也得到92分，網路速度評分為72.52分，與第一名的西班牙77.7分並沒有差很多；至於日本、南韓排名則分別為第40名及第45名。

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