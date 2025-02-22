外媒踢爆 俄羅斯上百噸黃金「憑空消失」

外媒指出，俄羅斯國家財富基金的黃金儲備大幅縮水。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯國家財富基金多年依靠石油超額利潤累積的「存錢筒」已接近枯竭，截至 2025 年 1 月 1 日，國家財富基金的黃金儲備剩187.7 噸，年減48%。外媒指出，俄羅斯財政部揭露的黃金出售數量比實際儲備減少數量少了112.3公噸，直言俄羅斯上百噸黃金「失蹤」了。

《莫斯科時報》21日披露，2024 年因俄羅斯財政部未在月度報告中揭露相關交易，超過 100 噸黃金從國家財富基金的黃金儲備中「消失」。

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報導指出，根據最新報告，截至 2025 年 1 月 1 日，國家財富基金剩餘黃金187.7 噸，2024年年初則為358.9 噸，以此推算該基金的「黃金儲備」減少171.2噸，年減48%。

與此同時，俄羅斯財政部僅報告一次國家財富基金出售黃金的情況，時間就在去年12月，當月出售58.9噸黃金，所得款項用於彌補赤字。

以此推算，國家財富基金出售黃金的數量與實際儲備減少數量，2者差額高達112.3噸，約佔該基金年初所持金條總數的3分之1。

報導稱，除了去年1月外，國家財富基金中的黃金幾乎每個月都縮減，但財政部都沒有揭露國家財富基金有出售黃金。

對於上百噸的黃金儲備差額問題，俄羅斯財政部對《莫斯科時報》表示，財政部「可能」出售黃金，將收到的款項融資給自給自足項目及支持國內經濟，這些資產屬於國家財富基金的非流動性部分。

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