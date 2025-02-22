晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

外媒踢爆 俄羅斯上百噸黃金「憑空消失」

2025/02/22 15:35

外媒指出，俄羅斯國家財富基金的黃金儲備大幅縮水。示意圖。（路透）外媒指出，俄羅斯國家財富基金的黃金儲備大幅縮水。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯國家財富基金多年依靠石油超額利潤累積的「存錢筒」已接近枯竭，截至 2025 年 1 月 1 日，國家財富基金的黃金儲備剩187.7 噸，年減48%。外媒指出，俄羅斯財政部揭露的黃金出售數量比實際儲備減少數量少了112.3公噸，直言俄羅斯上百噸黃金「失蹤」了。

《莫斯科時報》21日披露，2024 年因俄羅斯財政部未在月度報告中揭露相關交易，超過 100 噸黃金從國家財富基金的黃金儲備中「消失」。

報導指出，根據最新報告，截至 2025 年 1 月 1 日，國家財富基金剩餘黃金187.7 噸，2024年年初則為358.9 噸，以此推算該基金的「黃金儲備」減少171.2噸，年減48%。

與此同時，俄羅斯財政部僅報告一次國家財富基金出售黃金的情況，時間就在去年12月，當月出售58.9噸黃金，所得款項用於彌補赤字。

以此推算，國家財富基金出售黃金的數量與實際儲備減少數量，2者差額高達112.3噸，約佔該基金年初所持金條總數的3分之1。

報導稱，除了去年1月外，國家財富基金中的黃金幾乎每個月都縮減，但財政部都沒有揭露國家財富基金有出售黃金。

對於上百噸的黃金儲備差額問題，俄羅斯財政部對《莫斯科時報》表示，財政部「可能」出售黃金，將收到的款項融資給自給自足項目及支持國內經濟，這些資產屬於國家財富基金的非流動性部分。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財