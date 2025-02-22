2024全台共設374座風機 2025亞太國際風電展2/25高雄登場

2025亞太國際風電展將於2/25在高雄登場。（資料照，主辦單位提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣至2024年累計安裝374座風機，總裝置容量達3.04GW、穩居全球第七；2025亞太國際風力發電展2月25日起、一連3天在高雄展覽館登場，整合展覽、論壇、供應鏈交流會、專業參訪與交流晚宴，打造國內外專屬風電產業最強B2B商機合作平台。

亞太國際風電展每年參觀人潮都不少。（資料照，主辦單位提供）

主辦單位說明，台灣至2024年累計安裝374座風機，總裝置容量達3.04GW，穩居全球第七，展現堅實的產業實力；而WEA2025亞太國際風力發電展是全台唯一專注於風電供應鏈的指標性展會，以「跨領域、多元性、國際化」為核心，整合展覽、論壇、供應鏈交流會、專業參訪與交流晚宴，打造國內外專屬風電產業最強的B2B商機合作平台。

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展會將規劃專業論壇，聚焦全球風電市場的發展、製造供應鏈以及維運技術三大核心議題，邀請經濟部能源署、產發署解析臺灣離岸風電政策，金屬工業研究發展中心分享離岸風電運維趨勢、風電龍頭企業IX Renewables、森崴能源、昱能海事，針對浮式風電技術-亞太風力發電趨勢、離岸風場除役與退役風機循環利用、重吊與重件海運於離岸風電的應用，對臺灣供應鏈升級策略與智慧維運技術創新等關鍵議題進行深度剖析，讓與會者全面掌握產業最新發展。

此外，今年也將有採購商機交流，促進國際企業與臺灣產業的深度合作，提供企業與潛在合作夥伴洽談機會，助力拓展全球市場；同時針對當前市場最受關注的技術趨勢，主辦單位規劃了「浮式風場與風電運維交流會」，深入探討最新技術應用與市場需求，讓產業夥伴能夠在交流中尋求創新解決方案與合作契機。

展會最後一天規劃專業參訪，帶領業界人士親臨臺灣最具代表性的風電培訓與技術發展基地，親身體驗最新的技術應用與培訓環境，參訪行程將走訪「海洋科技產業創新專區」人才培訓及認證中心，並參觀全臺唯一的「海事工程雙模擬系統」，透過實地體驗了解DP動態定位與離岸吊掛操作技術。

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