美國經濟衰退不遠了？馬斯克DOGE狂砍人 正讓市場好擔心

馬斯克領導的「政府效率部」（DOGE）動作不斷，引發部分人士不滿。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕億萬富翁馬斯克（Elon Musk）領導的「政府效率部」（DOGE）動作不斷，私募基金「阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）指出，目前公司客戶最關心的問題，是與DOGE相關的裁員與工作縮減是否會導致經濟衰退，以及如果失業救濟申請開始上升，市場將如何反應。外媒指出，人們現在越來越擔心，這些裁員可能很快導致失業救濟申請激增，進而減弱勞動市場的穩定性。

《MarketWatch》報導，儘管DOGE主導的美國政府相關裁員，其規模尚未大到足以在經濟數據中顯現，不過已經引起了華爾街部分人士的關注，一些經濟學家和市場參與者警告，遭解雇的聯邦員工。可能會在未來幾個月內開始提出失業救濟申請。

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目前，大多數投資者似乎並不特別擔憂經濟衰退即將來臨。美國經濟自2020年2月至4月武漢肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情爆發，導致全球股市大跌以來，尚未再次陷入衰退。這段衰退期僅持續2個月，成為歷史上最短的經濟衰退期。

美國最新公佈的初次申請失業救濟人數數據顯示，截至2月15日的當週，初次申請失業救濟人數僅略微上升5000人，至21萬9000人，仍處於歷史低位。而截至1月份的失業率為4%，且去年11月和12月的非農就業人數上修共計10萬人。自2022年以來，失業救濟申請大致維持在穩定區間內波動。

但Pantheon Macroeconomics資深美國經濟學家艾倫（Oliver Allen）認為，未來幾個月內初次申請失業救濟人數，可能會緩慢上升至25萬人。他補充說，如果這一預測成真，可能會改變市場參與者對聯準會在2025年降息的預期，並可能提高5月或6月降息的可能性。

艾倫認為，光靠DOGE裁員，還遠不足以讓經濟陷入衰退。但更重要的問題在於，DOGE是否會進一步擴大到大規模削減聯邦支出，進一步影響政府承包商和非營利組織。

川普政府及DOGE一直在尋求削減至少10%的聯邦勞動力，以應對其認為的浪費性支出。《國會山報》（The Hill）報導稱，試用期內的裁員舉措，可能影響到過去1至2年內僱用的20多萬名員工，但確切數字仍不明朗。

財務顧問公司Plante Moran投資長貝爾德（Jim Baird）告訴《MarketWatch 》，單憑美國政府裁員本身，似乎不足以導致經濟衰退，特別是在私營部門招聘依然穩定、家庭支出依然保持良好增長的情況下。貝爾德說：「目前，每天來自華盛頓特區的消息，包括不斷公佈的聯邦員工裁員消息，確實引發了一些疑問，但投資者似乎並不特別擔心短期內的經濟衰退風險。自今年年初以來，股市雖然偶爾震盪，但仍然保持上漲趨勢。」

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