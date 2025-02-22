快逃？對沖基金之王柯恩示警：股市回檔可能要來了

有「對沖基金之王」稱號的億萬富翁投資人柯恩（Steve Cohen）。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump） 上台後的一系列政策，引起市場熱議。有「對沖基金之王」稱號的億萬富翁投資人柯恩（Steve Cohen）表示，受懲罰性關稅、移民打擊措施以及「政府效率部」（DOGE） 主導的聯邦支出削減等種種因素的影響，他對美國經濟的看法如今變得更負面，並示警股市可能會出現回檔。

《CNBC》報導，柯恩目前擔任旗下對沖基金Point72的主席和執行長，他週五（21日）在佛州的FII優先峰會（FII PRIORITY Summit）上表示：「關稅不可能是正面的，對吧？我的意思是，這是一種稅收」、「除此之外，移民減少，意味著勞動力市場的增長速度，將無法像過去5年那樣迅速。」

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柯恩還批評了由馬斯克 （Elon Musk） 主導的DOGE削減成本措施。柯恩認為，此事只會對經濟造成更大損害。馬斯克曾表示，他的目標是削減2兆美元的聯邦支出。但柯恩對此說：「這筆資金多年來一直在經濟體內流動，而現在，它可能會以多種方式減少或停止，這對經濟來說必定是不利的。」

柯恩認為，有鑑於當前不確定的宏觀經濟環境，股市可能會出現回檔。他預測，美國經濟增長率將在下半年從2.5%放緩至 1.5%。

柯恩說：「我認為我們正在經歷某種程度的體制變化。這可能只會持續1年左右，但這確實是一個階段，但我認為市場上的最佳收益已經實現，因此如果出現大幅修正，我也不會感到驚訝。」

儘管如此，柯恩補充說：「不過，我不認為這會是一場災難。」

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