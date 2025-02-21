瑞儀光電砸133億建研發中心與無塵室 瞄準晶圓級光學元件

瑞儀光電進駐竹科竹南園區，近期投資133億元產晶圓級光學元件。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部投資台灣事務所今宣布，光學零組件製造商瑞儀光電，將投資逾133億元在高雄與竹科興建研發中心與半導體等級無塵室廠房，發展晶圓級光學元件的製造與研發。

投資台灣事務所本週再通過6家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的瑞儀光電、碩天科技，以及中小企業方案的恒升企業、五個餅精密工業、彤采妮公司及邏爵公司。

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其中，瑞儀光電是顯示器背光模組與前光板等光學零組件的製造商，將投資逾133億元，在高雄前鎮科技產業園區與苗栗竹科竹南科學園區，興建研發中心與半導體等級無塵室廠房，並預計新增480名本國員工，發展晶圓級光學元件的製造與研發。

以自有品牌Cyberpower行銷全球的碩天科技，專營不斷電系統、電源管理軟體、電源突波保護器及行動充電設備等產品的研發與製造，將在台南市新市產業園區投資逾4億元建置新生產基地，全面導入智能化生產技術。

恒升企業專營金屬零件板金、櫃體、板金應用等產品，廣泛應用於半導體、光電、生醫及綠能等高科技產業，將投資逾2億元於新竹縣竹東鎮打造全新廠區，新廠將配置自動化倉儲、AGV無人搬運車、光纖雷射熔接機，並搭配智慧自動軟體系統。

五個餅精密工業專注在高精密五軸銑車工具機及TRC穿臨界系統的研發與製造，將斥資近6億元，在中部科學園區二林園區建置新廠房，將CNC工具機與智慧化技術相結合，同時利用ERP數據管理系統提升效率。

彤采妮是化妝品製造、化妝品包材設計及填充商，將斥資近2億元於彰化縣鹿港鎮擴建全新廠房，新廠將全面導入自動機械、物聯網、ERP、MES等智慧科技。

辦公桌椅製造商邏爵公司，已在美國註冊「ROGIS」品牌，進軍Amazon電商平台，將在台中市外埔區投資近4億元擴建新廠，建置太陽能光電系統，規劃ERP及結合WMS系統，優化供應鏈管理與生產效能。

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