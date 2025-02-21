鴻海財報吃補 工業富聯去年淨利創新高

工業富聯2024全年營收、歸屬母公司業主淨利，皆創歷史新高。（工業富聯提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）旗下AI伺服器製造廠工業富聯今天表示，2024全年營收、歸屬母公司業主淨利皆創歷史新高，雲端運算領域的業績比重首次超過總營業額的5成，AI伺服器銷貨收入年增150%，隨著GB200已經出貨，2025年的營運表現會愈來愈好。

工業富聯指出，公司2024全年營收人民幣6091.35億元（約新台幣2兆7505.1億元）、年增27.88%，歸屬母公司業主淨利人民幣232.16億元（約新台幣1048.3億元）、年增10.34%，目前觀察全球AI基建需求持續增長，AI正加速步入規模化應用階段。公司透過產業鏈垂直整合、智慧製造等優勢，持續實現突破性進步。

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業務方面，工業富聯雲端運算業務營收年增逾50%，AI伺服器營收佔整體伺服器比重已從30%成長至40%以上，通用伺服器營收也年增20%，優於市場趨勢；以客戶類別區分，雲端服務供應商貢獻80%，首次超越50%，此外，在北美伺服器品牌廠加大採購之下，供應品牌廠客戶的AI伺服器業績年增7成。

工業富聯提到，隨著AI技術不斷發展，公司與輝達（NVIDIA）的合作程度進一步加深，而在通訊、移動網路設備方面，集團邁開數位經濟與AI發展步伐，通過先進技術研發與產能佈局，出貨穩健成長，後續將前瞻性地投入各類資源，持續優化研發與製造能量，目標維持出貨量的龍頭地位。

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