晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

碳交所：碳有價意識提升 有望帶動企業加速減碳

2025/02/21 19:28

碳交所、證交所與中山大學共同舉辦「2025自願性碳市場觀察及趨勢分析研討會」。（碳交所提供）碳交所、證交所與中山大學共同舉辦「2025自願性碳市場觀察及趨勢分析研討會」。（碳交所提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕碳交所今日表示，為加速國內減量額度（碳權）市場發展，與證交所、中山大學共同舉辦「2025自願性碳市場觀察及趨勢分析研討會」。碳交所總經理田建中指出，雖然目前國內碳權交易量不多，不過「碳有價」意識提升、本土自然碳匯方法學陸續通過，有望持續帶動企業投入自願減量專案。

除看好企業投入減碳的行動將會加快之外，田建中也說明，自然碳匯專案具有實質的碳移除效益，更開始納入生態環境及社區面向所帶來的共同效益，未來自然碳匯專案將成為主流，並有機會幫助企業接軌TNFD（自然相關的財務揭露）等國際永續標準。

碳交所指出，此研討會邀集產官學研代表共聚碳交所，就自願性碳市場年度觀察報告、國內碳權市場潛在規模、減量專案申請及審查經驗3大主題進行探討交流。

中山大學碳權研究與服務中心組長、副教授佘健源指出，國內碳權申請過程中存在資訊不對稱情況，國內自願性碳市場供需較不平衡。2024年國際碳市場量縮價跌，然而高品質的專案類型如植樹造林（ARR）仍然供不應求。

佘健源也說，就台灣本土碳權發展而言，如養豬場沼氣收集專案具發展潛力，每年減碳規模有機會達到34萬至52萬噸CO2e，未來前景可期。

碳交所表示，未來將積極推動自然碳匯的碳權專案發展，並鼓勵更多國內減量專案上架，激勵國內企業將減碳行為價值化，促進更多的經驗交流及合作，推動國內碳市場的發展的同時，助力台灣產業穩健邁向淨零排放。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財