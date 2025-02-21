碳交所：碳有價意識提升 有望帶動企業加速減碳

碳交所、證交所與中山大學共同舉辦「2025自願性碳市場觀察及趨勢分析研討會」。（碳交所提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕碳交所今日表示，為加速國內減量額度（碳權）市場發展，與證交所、中山大學共同舉辦「2025自願性碳市場觀察及趨勢分析研討會」。碳交所總經理田建中指出，雖然目前國內碳權交易量不多，不過「碳有價」意識提升、本土自然碳匯方法學陸續通過，有望持續帶動企業投入自願減量專案。

除看好企業投入減碳的行動將會加快之外，田建中也說明，自然碳匯專案具有實質的碳移除效益，更開始納入生態環境及社區面向所帶來的共同效益，未來自然碳匯專案將成為主流，並有機會幫助企業接軌TNFD（自然相關的財務揭露）等國際永續標準。

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碳交所指出，此研討會邀集產官學研代表共聚碳交所，就自願性碳市場年度觀察報告、國內碳權市場潛在規模、減量專案申請及審查經驗3大主題進行探討交流。

中山大學碳權研究與服務中心組長、副教授佘健源指出，國內碳權申請過程中存在資訊不對稱情況，國內自願性碳市場供需較不平衡。2024年國際碳市場量縮價跌，然而高品質的專案類型如植樹造林（ARR）仍然供不應求。

佘健源也說，就台灣本土碳權發展而言，如養豬場沼氣收集專案具發展潛力，每年減碳規模有機會達到34萬至52萬噸CO2e，未來前景可期。

碳交所表示，未來將積極推動自然碳匯的碳權專案發展，並鼓勵更多國內減量專案上架，激勵國內企業將減碳行為價值化，促進更多的經驗交流及合作，推動國內碳市場的發展的同時，助力台灣產業穩健邁向淨零排放。

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