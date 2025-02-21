5大銀行新增房貸大減358億元 利率2.238％創16年新高

中央銀行今日公布台銀等5大銀行1月份新增房貸為645.99億元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布台銀等5大銀行1月份新增房貸為645.99億元、為近11月新低，月減358.68億元；同時房貸利率續揚，1月新增房貸利率來到2.238%，創下2009年1月以來16年新高，月增0.014個百分點。

5大銀行分別為台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀，每月新增房貸與利率向來被視為房市風向球。

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央行官員表示，1月台銀等5大銀行新增房貸金額較去年12月大減358.68億元，主要是因爲農曆春節因素，工作天數足足少了5天。

官員分析，去年農曆春節落在2月，當時移轉棟數比今年1月1.4萬棟多，但因過去一年房價上漲，因此，今年1月新增房貸金額645.99億元較去年2月557.51億元增加。房貸利率則是連續4個月走揚，1月5大銀行新增房貸利率來到2.238%，為16年新高。

央行官員說，利率上揚反應三個面向，一是銀行增加對不動產資產的控管；二是國銀逼近銀行法72之2規定，選擇以價制量；三是央行的第七波選擇性信用管制措施，連帶讓利率往上調整。

另外，新青安貸款在5大銀行新增房貸占比在1月回升至38.65%，為去年7月以來新高。

官員分析，主要是分母新增房貸減幅大過新青安，不過這也顯示銀行信用資源多流向無自用住宅貸款者。

這是否意外央行打炒房已收到成效？官員表示，在政府推動健全房市方案中，央行主責在於不動產信用管制措施、不動產貸款餘額等，觀察今日公布的新增貸款，月變動金額幅度呈現縮小趨勢，相較去年中呈現向下趨勢，相關指數的季增幅度縮小，確實呈現量縮、漲幅收斂的情況。

以信義房屋公布的中古屋房價指數來看，大台北地區1月房價指數178.84，月減0.76%，從去年10月來看，除12月較11月成長，其餘月份接下滑，年增率6.73%，則是創2024年1月以來新低。

國泰發布的預售屋與新成屋房價指數也顯示第四季全國房價漲幅收斂至1.15%，為去年第一季以來新低。

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