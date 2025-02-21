富采全年逐季成長 Micro LED起步放量助攻

富采董事長彭双浪（圖中）、晶電董事長唐修穆（圖右）、隆達董事長范進雍（圖左）今天出席線上法說會。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采（3714）董事長彭双浪今於法說會表示，今年首季營收表現與去年第4季約略相當，受惠於旗下加值型應用貢獻程度提升，加上Micro LED產品起步放量，有助於改善整體銷售組合，增進毛利率表現，帶動2025全年營運逐季成長，公司也已進一步深入佈局矽光子（SiPh）在短、中、長程領域的通訊應用技術。

彭双浪認為，富采車用、先進顯示、智能感測與新領域的「3+1」領域營收將持續上升，包括專業照明、感測應用與車用顯示方面的表現都將優於去年，而在未來2、3年將起步發酵的產品包括新一階段的車用設計導入專案，以及正在投入研發資源的光通訊產品。

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Mini LED顯示器回暖 車用向前邁步

隆達董事長范進雍表示，儘管Mini LED電視產品仍有價格壓力，不過受惠於中系市場帶動大尺寸面板需求，公司的直下式背光產品優勢將延續至明年，有助於整體業績與獲利表現，此外，今年在AI PC趨勢驅動之下，筆電顯示器出貨也將增量，今年下半將有新客戶開始貢獻營收。

范進雍提到，集團位於中國的Mini LED車用背光、台灣車用顯示器產線已經完工，今年將逐步將前燈、尾燈、方向燈等相關樣品送交客戶驗證，過程中將產生些微營收，預計年底取得認證之後，2026年將提升貢獻程度，除了受到美系客戶青睞，今年也將繼續與歐系客戶對接專案，後續也不會放棄中系車廠的龐大商機。

Micro LED助攻矽光子通訊領域

晶電董事長唐修穆指出，今年旗下感測產品在血壓、血糖等量測型智慧穿戴裝置，以及AI筆電人臉辨識採用率提升之下，客戶已經增加拉貨力道，因此業績能夠維持正向成長，而在植物照明方面，也因下游需求帶動高階產品需求，加上產品本身良率有所提升，全年也是樂觀以待。

關於矽光子佈局，唐修穆說，此類新型技術後續在傳輸領域將逐步取代銅線，長距離需採用磷化銦（InP），中距離則為面射型雷射（SEL），短距離則仰賴Micro LED，集團除了已擁有Micro LED產線，也正在強化其他兩項技術的研發能力，後續將藉由矽光子聯盟生態鏈合作縮

晶電董事會於今日核准資本支出預算新增及追減，新增投資額為9.34億元，並追減因計畫延後或取消、已完成建置的未支用額度7.24億元；隆達董事會也在今日核准新增投資額4.93億元，並追減因計畫延後或取消、已完成建置的未支用額度2.05億元。

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