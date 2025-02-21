英特爾想分拆出售 外媒曝先過蘇姿丰這一關

外媒指出，英特爾和AMD具有廣泛的交叉授權協議，可能阻礙英特爾的分拆與出售。（圖擷自英特爾官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了挽救英特爾，市場傳出台積電和博通（Broadcom）可能收購英特爾的不同部門。外媒指出，這個分拆計畫有一個障礙被許多人忽視，考量英特爾和同業AMD具有廣泛的交叉授權協議，可能阻礙英特爾的分拆與出售。

《Tom′s Hardware》報導，AMD 和英特爾有廣泛交叉授權協議，相關協議允許2家公司使用彼此專利，並防止可能的侵權訴訟。這些協議包括2家公司整個產品組合，如 CPU、GPU 和其他創新。AMD 可用英特爾指令集擴充功能生產 x86 處理器，英特爾可將 AMD 創新融入 CPU。

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然而，即便有協議，雙方仍無法開發適用對方介面或主機板的處理器，且協議有嚴格終止條件。倘若任何公司被合併、收購或建立合資企業改變所有權，協議立即中止。如果發生上述任一事件，2家公司必須協商新許可。

報導提及，有分析師將 AMD 和英特爾的交叉授權協議，將 1976 年有關 x86 指令集架構 （ISA） 的協議聯繫起來，事實並非如此。這些協定包括 x86 的各種擴充，例如 SSE 和 AVX，以及其他與當今 CPU 不可分割的創新。雖然可以設計與發展沒有 AVX、SSE 或其他擴充的 x86 CPU，但這種處理器無法與現代處理器競爭。因此，失去許可協議對AMD 和英特爾而言，恐造成毀滅性打擊。

報導稱，博通同時有 CPU 和 AI 處理器，對 AMD 的競爭威脅大於缺乏明確 AI 策略的英特爾。AMD 可能要求博通創建對 AMD 友善的網路介面和連接解決方案，以對抗輝達的主導地位，但博通首要任務似乎是加強其在資料中心市場的地位。

因此，博通若收購英特爾的通用資料中心處理器業務，可能會專注開發由 CPU 和 ASIC 組成的 AI 資料中心平台，而非協助 AMD 與輝達競爭。

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