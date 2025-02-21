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南科特定區ABCDENO區首場協議價購會議登場 近500地主出席

2025/02/21 17:00

南科特定區ABCDENO區首場協議價購會議登場 ，近500地主出席。（記者劉婉君攝）南科特定區ABCDENO區首場協議價購會議登場 ，近500地主出席。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕因應南部科學園區快速發展需求，台南市政府為辦理南科特定區ABCDENO區區段徵收作業，今（21）起先與土地所有權人展開協議價購，首場在善化區文康活動中心舉行，將近500名地主參加。

南科特定區ABCDENO區面積共375公頃，位於台南善化、新市、安定等3個行政區，規劃產業專區、住宅區、商業區，並開闢公園、綠地、醫療、電力、學校等公共設施，未來將建構高科技產業S廊帶兼具產業發展及宜居的生活圈。

為了辦理區段徵收，市府依照土地徵收條例規定，於今日、25日至27日，將辦理7場協議價購會議，協議價購價格依各宗土地不同的市價乘以協議價面積乘以個人持分，協議價購時間至3月17日止。

不少與會地主認為，市府協議價購的價格與目前實際交易的價格差太多，將選擇配地。會中也有地主關心，若夫妻分別持有土地，未來是否可以合併配地，以及通知拆遷的時間應盡早，讓地主有充裕的時間搬家。

地政局人員則回應，此次協議價購會議目的主要是由市府以「買賣」方式，向所有權人購買土地或地上物所有權，程序與區段徵收不同，選擇配地的地主就沒有買賣的問題，將待區段徵收計畫書報內政部核准後，再辦理後續的區段徵收作業。

區段徵收的配地是依據土地的價值，只要地主約定好，可以合併權利及價值配地，不限夫妻或兄弟，但未來配的土地將是共同持分。

台南市地政局會中簡報指出，預計4、5月時將召開區段徵收公聽會，希望年底前可以獲得內政部核定區段徵收計畫書，展開相關作業，明年上半年開始工程施工，2030年完成。

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