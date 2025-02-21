600萬貨物受困氣爆現場 新光三越：有安全疑慮暫不能取貨

新光三越副本部長謝英明表示，現在建築師及營造團隊已進場做安全勘查，目前所有貨品無法進出，除了特殊狀況，否則在沒有安全措施前，不會開放進入。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市新光三越於13日上午發生氣爆釀嚴重死傷，商場至今仍封館，復業時間未定，有廠商透露，近600萬元的貨卡在館內，也有業者憂心小品牌會倒閉。

新光三越副本部長謝英明今天下午受訪回應，事發至今全館仍在封閉中，現在建築師及營造團隊已進場做安全勘查，目前所有貨品無法進出，除了特殊狀況，否則在沒有安全措施前，不會開放進入，「不是不讓大家拿，是有安全疑慮，但會盡快完成安全場勘」。

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至於何時開放？謝英明表示，館內任何商品都是有價的，這棟大樓不會只有600萬，目前會加快腳步，用最快的方式搶修，而且是每個小時計算，用最多人力、物力，做好大樓全面性的安全評估，會盡快、盡快，再盡快。

針對如何協助廠商度過現金流危機，謝英明則說，每個專櫃都會去溝通協助，每個專櫃不一樣，會想辦法照顧到每一個，仍以員工生計為優先，專櫃廠商3500人加上新光三越300名員工，有近4000人的工作先做好短期安置，盡快完成大樓安全評估。

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