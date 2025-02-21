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iPhone 16e今晚開搶 電商、3C通路爭食果粉商機

2025/02/21 16:30

蘋果（Apple）發佈平價AI機款iPhone 16e，數個電商業者、3C通路商紛紛推出優惠搶果粉商機。（神腦提供）蘋果（Apple）發佈平價AI機款iPhone 16e，數個電商業者、3C通路商紛紛推出優惠搶果粉商機。（神腦提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕蘋果（Apple）春季發表會發佈平價AI機款iPhone 16e，儘管有果粉失望，認為要價不俗，市場仍處期待氛圍，各電商平台、3C通路也預期會掀起熱潮，紛紛推出優惠搶市，想藉著新AI平價機帶動銷售成績，並統一在今（21）晚上21時開放預購。

本土電商平台中，龍頭廠momo富邦媒（8454）、以3C起家的PChome網家（8044）都推出優惠。momo稱，祭出超多優惠方案，包括信用卡刷卡金回饋、加碼送500元mo幣回饋、舊機回收紅利金等優惠，也提供「買手機同時加購保險」服務。

PChome表示，iPhone 16e推出後一舉衝上10大熱搜榜，果粉熱烈討論，PChome作為全台電商唯一Apple全系列授權經銷商，將於今晚21時開放預購，即日起至28日購買新機即可想刷卡與P幣回饋；此外，PChome「Apple旗艦館」的開學季強檔優惠也延長再加開。

上市3C通路神腦 （2450）也推出會員專屬購機優惠，除iPhone 16e，其他廠牌含三星等都有優惠，包含舊換新折扣、神腦幣、贈手機配件組、壽星禮包等；且在神腦預購 iPhone 16e，獨家送旅充頭、充電線，會員更有機會獲得萬元雄獅旅遊券。

蝦皮、Yahoo奇摩購物也紛紛推出優惠。蝦皮祭4大優惠，包含可領95折優惠券、指定刷卡回饋與舊機回收等，總回饋最高上看4萬元；Yahoo奇摩購物除同步開放預購新機，iPhone 16系列等舊機也同步推出優惠。

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