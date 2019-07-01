高雄橋頭再生水廠明年1月運作 日供台積電3.5萬噸水

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市副市長林欽榮今（21）日在水利局長蔡長展陪同下前往岡山橋頭污水處理廠，實地檢視「橋頭再生水廠興建移轉營運案」的進展。現場工程進度已達78%，較原定計畫提前9%，預計11月完工，明年1月開始供水。

林欽榮表示，橋頭再生水廠將每日生產3.5萬噸再生水，供應至楠梓產業園區，為台積電提供穩定可靠的優質水資源，同時降低對自來水的依賴，推動水資源循環利用。

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該工程採用生物薄膜處理系統（MBR）與海水淡化逆滲透膜（SWRO）兩大先進技術，不僅能有效過濾微粒及有機污染物，更在脫鹽與除硼方面達到半導體產業的嚴格標準，確保再生水水質穩定且純淨。

林副市長對施工團隊在技術挑戰與工期壓力下穩步推進工程的表現給予高度肯定，並期許各單位在確保品質與安全的前提下，爭取提前完工，使再生水能早日投入產業使用，進一步強化高雄供水韌性，打造北高雄第一座再生水廠，為北高雄產業發展奠定重要基礎。

橋頭再生水廠11月完工後，預計明年1月開始供水，初期每日供應3萬噸再生水，直到2027年可滿載供應3.5萬噸再生水。

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