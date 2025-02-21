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名師解盤》蔡明翰： 短線可先行觀望 關注下週輝達財報

2025/02/21 15:11

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰 

昨晚美股在近期強勢震盪創高情況下，稍微轉為拉回，最主要是經濟數據顯示，1月領先指標呈現意外下滑，市場擔憂，經濟動能是不是出現減弱，零售龍頭沃爾瑪公布財報，雖然優於預期，但展望低於市場預期，股價因此大幅拉回，主要關鍵包含通膨、關稅因素，導致未來展望較為疲弱，這些不確定因素使美股震盪拉回，近期台股和美股表現呈現脫鉤，本週來講，美股震盪走高過程中，台股表現相對疲弱，今天美股走弱後，台股反而出現反彈格局，由電子權值股領軍，指數小幅開高後震盪走高，台積電來講，也出現轉強架構，吸引資金回到電子族群身上，無論剛提到的電子權值股或中小零組件，陸續都有強勢表現，資金層面來講，電子族群轉強過程中，電子成交比重只有過往6成左右，等於以往多頭格局的7成，仍然偏弱，市場還是具有一定疑慮，觀望保守原則，最主要關鍵還是在關稅身上。

川普1月提到，台灣賺走98%晶片獲利，未來可能會課100%關稅，時間點落在2月18日，但2月18日時，未來晶片可能課25%以上關稅，最快實施點可能在4月2日。第一是時間延後，第二是稅率沒有預期高，利空沒有預期嚴重的狀況下，反而有機會慢慢轉為利多解讀，所以指數慢慢轉為強勢格局。

個人認為，資金如果有效持續回流，指數將有機會從目前區間震盪整理，轉為長線多頭格局，後續比較重要關鍵點，還是要等待美國轉為相對強勢，外資回到台灣，在電子權值股能比較延續性的買超，是素材會有比較大的走揚空間，下週將面臨輝達財報，目前來講，可能還是比較大變數，雖然外資看好AI前景，目前為止，輝達GB200仍維持卡關現象，這些交貨量不足情況，擔憂財報或未來遠景，可能因此受影響，股價下週可能會有比較大幅度震盪性，長線AI需求可能維持不變，所以即使下週輝達財報或展望不如預期，可能會出現拉回，都是很好的長線布局機會，所以還是建議投資人，短線還是先行觀望，等待輝達財報出爐，方向確立之後，指數才有比較大的走揚空間。

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