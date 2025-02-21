曾載大S骨灰返台 英媒爆VistaJet 現金流跌至疫情以來新低

英媒披露，因全球富豪削減旅行計劃，VistaJet現金流下滑。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛春節期間於日本不幸病逝，骨灰從東京羽田機場由VistaJet的私人包機運回台灣。根據官網公布價格，每小時約1.1萬美元（約台幣36萬）起跳，從日本東京飛到台灣至少要花上百萬。儘管私人包機費用高昂，因全球富豪削減旅行計劃，造成VistaJet現金流下滑。

《金融時報》21日報導，由於超級富豪客戶縮減旅行計劃，VistaJet 的現金已降至疫情爆發以來最低水平。根據金融時報審閱該公司財報，截至去年 9 月底的9個月內，超級富豪透過VistaJet提前購買的飛行時數，比前一年同期下滑 10.5%。

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這使得VistaJet現金流降至 6200 萬美元（約台幣20億），為 2020 年新冠疫情導致全球飛機停飛以來的最低水準。

VistaJet 報告則指出，憑藉 2.3 億美元（約台幣75.2億）循環信貸額度，截至去年 9 月底可用資金應為 1.05 億美元（約台幣34.3億）。

VistaJet表示，股東和債券投資人自去年 11 月以來就可以查閱財報，「他們對我們的穩健執行充滿信心，這從我們的債券交易水平就可以看出來」，並強調，「我們以客戶為中心的戰略包括改進機隊，以提供更好的服務」。

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