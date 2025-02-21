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日債殖利率創15年新高 財相警告：恐加劇財政壓力

2025/02/21 11:45

日本財務大臣加藤勝信（Katsunobu Kato）。（路透資料照）日本財務大臣加藤勝信（Katsunobu Kato）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本10年期公債殖利率衝上15年來新高，日本財務大臣加藤勝信（Katsunobu Kato）警告，債殖利率是生可能使日本已經緊張的財政狀況進一步惡化。

《彭博》報導，加藤週五（21日）表示，長期公債殖利率上升，代表更高的利率和償債成本增加，基於日本債務在GDP的高佔比，這可能會給政策支出帶來壓力。

在日本公佈1月超出預期的消費者通膨後，交易員考慮日本央行（BOJ，日銀）可能的升息路徑，基準10年期公債殖利率週五升至1.455％，為2009年以來最高。

雖然多數經濟學家預計，央行將等到夏季才會再次升息，但近期的數據擴大了緊縮週期可能比之前預期更快的風險。日銀公佈去年最後1季的經濟數據強於預期，以及日銀委員高田創（Hajime Takata）發表的一些鷹派言論之後，本週市場上這類觀點進一步增加。

針對債殖利率上升潛在的原因，加藤沒有多做評論，僅稱可能有多種因素起了作用。日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）則表示，週四（20日）與首相石破茂（Shigeru Ishiba）進行10月以來首次例行會議時，沒有討論債殖利率問題。

根據國際貨幣基金（IMF）本月稍早發布的報告，日本今年的公共債務將達到GDP的232.7％。

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