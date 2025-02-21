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DeepSeek加速中國AI競爭激烈 ! 專家揭 : 「清華幫對決浙大幫」

2025/02/21 13:30

中國積極發展AI領域，市場競爭激烈，許多新創公司的創辦人是清大和浙大畢業。（路透）中國積極發展AI領域，市場競爭激烈，許多新創公司的創辦人是清大和浙大畢業。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日中國科技業內拋出一個問題，在中國AI創業圈裏，清華校友和浙大校友，誰在這波AI浪潮表現最亮眼。專家認為，DeepSeek橫空出世，將加速中國科技業發展AI人工智慧更加競爭，但內部競爭的盡頭，是「清華幫對決浙大幫」。

根據中國數據顯示，2024年全球生成式AI專利數據分佈圖，顯示生成式AI專利新增最多的學術機構來自中國，當中中國科學院以492件新增生成式人工智慧專利數位居首位，浙江大學455件和清華大學407件緊隨其後。

中媒報導，北京、杭州一直都是中國科技創新、創業的熱土，有著「北清華，南浙大」的說法。在AI領域裡，包括月之暗面楊植麟、智譜AI張鵬、百川智能王小川、曠視科技CEO印奇、Lepton AI創始人、原阿里巴巴副總裁賈揚清、被美團收購的光年之外創始人王慧文均是清華校友。

其中，在2025年Deepseek出現之前，2024年相當火紅的月之暗面，打造了堪稱是中國版ChatGPT「Kimi」，在蘋果應用商店的下載排名中，一度超越微信、衝到榜首，背後的團隊就是一群90年後的清華校友。

Deepseek創辦人梁文鋒畢業於浙大，中國機器人研發公司宇樹科技創辦人、四足機器人公司雲深處創辦人雲深處創辦人也是浙大校友，而該公司員工超過一半也來自浙大。中媒指出，浙大校友累計創辦了25家機器人新創公司，這些公司的核心員工也都是浙大校友。

馬斯克為了對DeepSeek展開反擊戰，所職掌的xAI用了20萬顆輝達（NVIDIA）H100訓練出Grok 3大模，但資料顯示，xAI創始團隊11名隊員中，華人有5位；其中3位分別畢業於多倫多大學及哈佛大學，另2位則畢業於浙大和清華。

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