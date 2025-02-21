晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

327億元下注！「迷因股之王」盯上阿里巴巴 美國散戶恐跟風

2025/02/21 09:57

美國「迷因股之王」瑞安·科恩近年持續增持阿里巴巴股份，已累計約達10億美元、約700萬股。 （路透）美國「迷因股之王」瑞安·科恩近年持續增持阿里巴巴股份，已累計約達10億美元、約700萬股。 （路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有「迷因股之王」之稱的瑞安·科恩（Ryan Cohen），自2023年下半年起就開始買進阿里巴巴的股票。根據《華爾街日報》指出，瑞安·科恩對阿里巴巴的個人持股已經增加到了約10億美元（約新台幣327.3億元）、約700萬股左右。《華爾街日報》指出，瑞安·科恩投資阿里巴巴10億美元股份，此一舉措恐促使大量散戶投資者跟風。

據報導，2020年瑞安·科恩因帶領美國散戶逼空華爾街而一戰成名，其投資動向一直備受市場關注。

瑞安·科恩在2年前曾私下推動阿里巴巴加速股票回購計劃，認為阿里巴巴的股價被嚴重低估。市場估計，當時瑞安·科恩手上就已持有數億美元的阿里巴巴股份。

本週，阿里巴巴公布了自2023年底以來，單季營收最快成長的財報數字，主要得益於其人工智慧業務。阿里巴巴上季營收2802億元人民幣（約新台幣1.264兆元）、年增8%，優於華爾街分析師預估2793.4億元人民幣（約新台幣1.264兆元），上季淨利489.45億元人民幣（約新台幣近2210億元），優於分析師預估的406億元（約新台幣近1891.7億元）。

分析指出，阿里巴巴字2024年開始復甦始，主要是該公司將投資重心轉向AI和電商領域。這一轉型策略幫助該公司走出中國政府打壓的陰影，並加速發展新的技術，尤其是在AI和雲端運算領域。

分析師指出，DeepSeek的橫空出世以及蘋果與阿里巴巴合作AI植入iPhone，引發了外資對中國股票估值的重新評估，近日阿里巴巴等中國科技股展開一波漲勢。

昨日，阿里巴巴美股收盤135.97美元/股、漲幅8.09%，今年以來在美掛股的阿里巴巴已經漲超60%，市值已增加逾1100億美元（約新台幣3.27兆元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財