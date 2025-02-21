327億元下注！「迷因股之王」盯上阿里巴巴 美國散戶恐跟風

美國「迷因股之王」瑞安·科恩近年持續增持阿里巴巴股份，已累計約達10億美元、約700萬股。 （路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有「迷因股之王」之稱的瑞安·科恩（Ryan Cohen），自2023年下半年起就開始買進阿里巴巴的股票。根據《華爾街日報》指出，瑞安·科恩對阿里巴巴的個人持股已經增加到了約10億美元（約新台幣327.3億元）、約700萬股左右。《華爾街日報》指出，瑞安·科恩投資阿里巴巴10億美元股份，此一舉措恐促使大量散戶投資者跟風。

據報導，2020年瑞安·科恩因帶領美國散戶逼空華爾街而一戰成名，其投資動向一直備受市場關注。

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瑞安·科恩在2年前曾私下推動阿里巴巴加速股票回購計劃，認為阿里巴巴的股價被嚴重低估。市場估計，當時瑞安·科恩手上就已持有數億美元的阿里巴巴股份。

本週，阿里巴巴公布了自2023年底以來，單季營收最快成長的財報數字，主要得益於其人工智慧業務。阿里巴巴上季營收2802億元人民幣（約新台幣1.264兆元）、年增8%，優於華爾街分析師預估2793.4億元人民幣（約新台幣1.264兆元），上季淨利489.45億元人民幣（約新台幣近2210億元），優於分析師預估的406億元（約新台幣近1891.7億元）。

分析指出，阿里巴巴字2024年開始復甦始，主要是該公司將投資重心轉向AI和電商領域。這一轉型策略幫助該公司走出中國政府打壓的陰影，並加速發展新的技術，尤其是在AI和雲端運算領域。

分析師指出，DeepSeek的橫空出世以及蘋果與阿里巴巴合作AI植入iPhone，引發了外資對中國股票估值的重新評估，近日阿里巴巴等中國科技股展開一波漲勢。

昨日，阿里巴巴美股收盤135.97美元/股、漲幅8.09%，今年以來在美掛股的阿里巴巴已經漲超60%，市值已增加逾1100億美元（約新台幣3.27兆元）。

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